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Хоккей

“Айлендерс” – “Детройт” (8:2): три гола за первые восемь минут

Николай ПисаревНет комментариев
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Барзал и Эберле

“Айлендерс” (28-13-4) забросили три шайбы за первые 7:56 первого периода, чего хватило для первой победы за три матча. Брок Нельсон оформил дубль и стал одним из восьми игроков “Нью-Йорка”, набравшим более одного очка за игру. “Айлендерс” реабилитировались за поражение от “Рейнджерс” в понедельник (2:6) также благодаря 34 сэйвам Томаса Грайсса.

“Островитяне” забили четыре гола за первый период впервые с 28 декабря 2018 года. Первой шайбой в НХЛ у них отметился Ноа Добсон.

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“Детройт” (12-32-3) проиграл второй раз подряд. Джимми Ховард пропустил три раза с семи бросков и был заменен на Келвина Пикарда, сделавшего 14 сэйвов. У “Ред Уингз” дебютный гол в лиге забил Дживани Смит.

Источник: nhl.ru
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