“Торонто” – “Нью-Джерси” (7:4): хет-трики Мэттьюза и Коулмана

Остон Мэттьюз

Хет-трик Остона Мэттьюза позволил “Торонто” (25-16-6) прервать серию из трех поражений. Для нападающего “Лифс” хет-трик стал первым с тех пор, как он забросил четыре шайбы в своей дебютной игре в НХЛ 12 октября 2016 года.

Также двумя передачами у “Торонто” отметился защитник Расмус Сандин, сыгравший в НХЛ впервые с 12 октября и вызванный вместо травмированного Моргана Райли, а Джон Таварес набрал 3 (1+2) очка.

“Нью-Джерси” (17-22-7) не смог продлить победную серию до трех матчей несмотря на хет-трик Блэйка Коулмана. Голкипер Луи Доминг пропустил пять шайб с 19 бросков и во втором периоде был заменен на Кори Шнайдера, который сделал 13 сэйвов. Еще одну шайбу у “Девилз” забросил Пи-Кей Суббан, а Никита Гусев сделал передачу и продлил результативную серию до четырех встреч.