Новое на сайте

еще
Четверг, 16 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккей“Торонто” – “Нью-Джерси” (7:4): хет-трики Мэттьюза и Коулмана
Хоккей

“Торонто” – “Нью-Джерси” (7:4): хет-трики Мэттьюза и Коулмана

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Остон Мэттьюз

Хет-трик Остона Мэттьюза позволил “Торонто” (25-16-6) прервать серию из трех поражений. Для нападающего “Лифс” хет-трик стал первым с тех пор, как он забросил четыре шайбы в своей дебютной игре в НХЛ 12 октября 2016 года.

Также двумя передачами у “Торонто” отметился защитник Расмус Сандин, сыгравший в НХЛ впервые с 12 октября и вызванный вместо травмированного Моргана Райли, а Джон Таварес набрал 3 (1+2) очка.

Читайте также:  Александр Савицкий: «Мы не так четко сыграли в завершающей стадии атак»

“Нью-Джерси” (17-22-7) не смог продлить победную серию до трех матчей несмотря на хет-трик Блэйка Коулмана. Голкипер Луи Доминг пропустил пять шайб с 19 бросков и во втором периоде был заменен на Кори Шнайдера, который сделал 13 сэйвов. Еще одну шайбу у “Девилз” забросил Пи-Кей Суббан, а Никита Гусев сделал передачу и продлил результативную серию до четырех встреч.

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

три × 2 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
“Айлендерс” – “Детройт” (8:2): три гола за первые восемь минут

Александр Савицкий: «Ребята выдержали заданный темп»

“Аризона” – “Сан-Хосе” (6:3): три очка Кессела и Холла

Матчи регулярного чемпионата 15 января 2020 года (онлайн)

Дебур заменил Галлана на посту тренера “Вегаса”. Есть 7 отставок главных тренеров по ходу сезона

Закрыть