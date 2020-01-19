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Хоккей

18 января 1958: первый темнокожий в НХЛ

Николай ПисаревНет комментариев
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Вилли О’Ри

В этот день в 1958 году Вилли O’Ри вышел на лед монреальского “Форума” в составе “Бостон Брюинз” и стал первым афроамериканцем, проведшим матч в НХЛ. Он играл в звене с Доном Маккинни и Джерри Топпаззини. “Бостон” одержал победу над “Монреаль Канадиенс” со счетом 3:0. О’Ри остался без очков.

Нападающий сыграл еще два матча, после которых его вернули в младшую лигу. Он вернулся в основной состав “Брюинз” в сезоне 1960-61, забросил четыре шайбы и набрал 14 очков в 43 играх. Его обменяли в “Монреаль”, но места в основном составе “Канадиенс” он не получил. Большую часть следующих 13 сезонов O’Ри провел в Западной хоккейной лиге, где выступал за команды из Лос-Анджелеса и Сан-Диего. В 1979 году он завершил карьеру. О’Ри 20 лет играл на профессиональном уровне несмотря на то, что был почти слеп на один глаз: в него попала шайба. Эту травму он получил на молодежном уровне в сезоне 1955-56.

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В 1998 году O’Ри стал директором программы молодежного развития НХЛ, которая занималась популяризацией хоккея среди детей.

Источник: nhl.ru
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