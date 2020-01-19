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Хоккей

“Тампа” отправила Волкова обратно в АХЛ

Николай ПисаревНет комментариев
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Волков против Айкела

В пятницу клуб “Тампа-Бэй Лайтнинг” отправил нападающего Александра Волкова обратно в АХЛ, где он продолжит выступать за фарм-клуб “Сиракьюз Кранч”. Об этом объявил генеральный менеджер “Лайтнинг” Жюльен Брисбуа.

В нынешнем сезоне 22-летний Волков провел в НХЛ в общей сложности восемь матчей, в которых отдал одну голевую передачу и нанес шесть бросков в створ ворот. В последний раз воспитанника московского хоккея вызвали из АХЛ 10 января, и он сыграл четыре матча, записав на свой счет первое очко в НХЛ 14 января во встрече с “Лос-Анджелес Кингз”.

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Дебют же Волкова в “Лайтнинг” состоялся 30 октября прошлого года, когда он вышел на игру против “Нью-Джерси Девилз”.

В нынешнем чемпионате АХЛ форвард принял участие в 25 поединках, в которых он заработал 17 (2+15) очков и 14 минут штрафа. Волков (рост – 185,5 см, вес – 86,5 кг), задрафтованный “Тампой” в 2017 году во втором раунде под 48-м номером, проводит в АХЛ третий сезон (174 игры, 156=48+108).

Источник: nhl.ru
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