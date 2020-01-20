“Айлендерс” – “Вашингтон” (4:6): Овечкин творит историю

Александр Овечкин

Александр Овечкин оформил второй хет-трик подряд и принес “Вашингтону” (33-11-5) третью победу кряду. Капитан “Кэпиталз” забросил 690-ю, 691-ю и 692-ю шайбы в карьере и вышел на девятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, сравнявшись со Стивом Айзерманом и опередив Марио Лемье (690). До восьмой строчки, где располагается Марк Мессье, российского нападающего отделяют два гола.

“Это великие игроки. Это нечто особенное. Это история. И это очень круто, – сказал после матча Овечкин. – Великие имена… У меня впереди еще полтора года по контракту. Посмотрим, что будет дальше. Сегодня я старался отдать всего себя на льду, потому что впереди у меня будет неделя отдыха. Теперь пришло время перезагрузиться и подготовиться ко второй половине сезона”.

Овечкин пропустит следующий поединок “Вашингтона” (27 января против “Монреаля”) в качестве наказания за пропуск “Матча звезд”. Россиянин в третий раз за последние три сезона и в третий раз в карьере оформил два хет-трика подряд. Ранее подобное удавалось Джо Мэлоуну (4) и Уэйну Гретцки (3). Кроме того, Овечкин впервые в карьере в трех встречах кряду забил более одного гола. На его счету восемь шайб в трех последних матчах и 34 в сезоне. В споре снайперов Ови догнал идущего на втором месте форварда “Торонто” Остона Мэттьюза и до двух голов сократил отрыв от лидирующего Давида Пастрняка из “Бостона” (36).

“Это потрясающе, просто что-то невероятное, – сказал о достижениях Овечкина форвард “Вашингтона” Якуб Врана. – Приятно наблюдать за тем, как он бьет все эти рекорды. У него особенный бросок. Лучший бросок, который я когда-либо видел. Я очень рад за него”.

Овечкин на 11-й минуте открыл счет в матче, но затем “Айлендерс” забили четыре раза подряд. На второй перерыв команды ушли при счете 4:1 в пользу “Нью-Йорка”. Перед третьим периодом “Вашингтон” поменял пропустившего четыре шайбы с 22 бросков Брэйдена Холтби на Илью Самсонова, который сделал семь сэйвов и одержал свою 10-ю победу подряд. “Кэпиталз” же в третьем отрезке забросили пять безответных шайб. Кроме Овечкина отличились Врана, Карл Хагелин и Том Уилсон.

“Никто не хочет проигрывать, – сказал Овечкин. – Мы поставили себя в не очень хорошее положение, когда проигрывали 1:4. Все были очень злы, но это хорошая черта этих парней. Мы никогда не сдаемся, независимо от того, каков счет”.

В какой-то мере “Вашингтон” разозлил защитник “Айлендерс” Девон Тэйвз, который в концовке второго периода сделал счет 4:1 и отпраздновал свой гол пародией на “птичку” Евгения Кузнецова. “Кэпиталз” в этом сезоне сыграли 20-1-3 в тех матчах, когда забивали первыми.

“Хорошо, что мы не сдались, забыли о первых двух периодах и вернулись голодными в третьем”, – отметил защитник “Вашингтона” Дмитрий Орлов, сделавший результативную передачу.

“Айлендерс” (28-15-4) потерпели четвертое поражение в пяти матчах. “Нью-Йорк” лишь во второй раз в сезоне проиграл в основное время, когда смог забросить более двух шайб (24-2-2). В воротах команды сыграл Семен Варламов, сделавший 24 сэйва.