“Эдмонтон” – “Аризона” (7:3): серии Макдэвида и Драйзайтля

Сэм Ганье и Райлли Шихан

В матче лидеров Центрального дивизиона сильнее оказался “Эдмонтон” (26-18-5), одержавший пятую победу в шести матчах. К пятой минуте второго периода “Ойлерз” вели со счетом 4:0. Самым результативным игроком в их составе стал Райли Шихан, впервые в карьере набравший 4 (1+3) очка. Джош Арчибальд набрал 3 (1+2) балла, а Коннор Макдэвид оформил дубль и продлил результативную серию до шести матчей.

С 76 (27+49) очками Макдэвид лидирует в споре лучших бомбардиров сезона и на один балл опережает идущего следом партнера по команде Леона Драйзайтля (27+48). В субботу Драйзайтль отметился двумя передачами и продлил результативную серию до восьми игр. Подобная серия стала для форварда уже третьей по ходу нынешнего сезона.

“Аризона” (26-20-5) проиграла во второй раз подряд и в пятый за шесть последних матчей. В ворота команды после трех пропущенных из-за травмы встреч вернулся Антти Раанта, который пропустил шесть шайб с 18 бросков и после двух периодов был заменен на Эдина Хилла, сделавшего восемь сэйвов.