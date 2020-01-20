Иван Ларионов: «Хотелось закончить этот турнир победой, так как вся команда отдавалась на полную в каждой игре»

Иван Ларионов, игрок украинской ветеранской сборной команды, поделился впечатлениями от Рождественского турнира, который проходил с 3 по 7 января в Минске:

— Какие впечатления от турнира в целом? Как вам организация? Во время турнира проходили различные мероприятия. Возможно вы посетили один из них. Что запомнилось больше всего?

—У меня остались только самые приятные воспоминания. Я не первый раз участвую в этом турнире и все всегда происходит на высоком уровне. Команды-участницы могли думать только о хоккее, о всем остальном подумали организаторы. Так же, хочу отметить, что на этот раз ветеранская сборная команда Украины поехала на турнир с хорошим настроением. Я хочу от себя лично поблагодарить всех, кто приложил усилия для организации этого выезда.







Во время турнира удалось посетить два матча КХЛ, которые проходили на «Минск Арене». Это были незабываемые впечатления. Масштаб арены впечатляет. Это был настоящий праздник для любителей хоккея. Кроме того, еще удалось побывать на экскурсии по Минску, узнать историю города.







—Как оцениваете выступление украинской ветеранской сборной команды на турнире? Довольны ли результатом? Можно по каждому матчу отдельно короткий комментарий.

—Я считаю, что выступили неплохо. Задача, которая была поставлена ​​перед турниром – попасть в полуфинал. С ним, к сожалению, не справились. Первый матч со сборной Швейцарии показал, что команды приехали на турнир побеждать. Стартовые десять минут со швейцарцами проходили в равной борьбе. Мы играли в свою игру и ждали ошибки соперника. Пытались выполнять установку нашего тренера. Думаю, в этой игре у нас многое получилось и мы победили.







Вторая игра со сборной Финляндии. Мы знали, что это очень серьезный соперник. Пытались играть аккуратно, но, к сожалению, пропустили первыми и нам не удалось реализовать свои моменты в начале. Затем пропустили гол в меньшинстве. Догонять сборную Финляндии очень трудно. Финны очень хорошо двигались, и мы им проиграли в движении.







Затем игра со сборной Германии. Матч за пятое место. Мы обязаны были выигрывать и подошли к этой игре со всей ответственностью. С первых минут мы играли добросовестно и старались не допускать ошибок в обороне. К сожалению, мы пропустили первыми, но нам удалось достаточно быстро сравнять счет и после этого мы только добавляли с каждой минутой. Это позволило нам победить.







—Как оцениваете свое выступление? Довольны им?

—Лично я был бы более доволен, если бы мы выполнили задачу. Регламент турнира таков, что проиграв всего одну игру, твои шансы попасть в четверку приравниваются нулю. Своим выступлением доволен, удалось набрать очки и помочь команде.





—Приходилось ли вам ранее работать с тренером Александром Сеукандом? Понравилось ли вам играть под его руководством?

—Раньше мне не приходилось работать с Александром Юрьевичем. Это был мой первый опыт. Играть под его руководством мне понравилось. Дискомфорта я не испытывал.















По материалам сайт Федерации хоккея Украины





