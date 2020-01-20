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Хоккей

Константин Буценко: «Я не могу сказать, что кто-то из игроков отбывал очередь»

Николай ПисаревНет комментариев
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Наставник «Белого Барса» Константин Буценко прокомментировал очное противостояние с «Ледяными Волками» (1:2).

— Бывают игры, когда команда переигрывает соперника, но пропускает один-два необязательных гола и не побеждает. Я имею в виду броски, территориальное преимущество, голевые моменты. Возможно это и к лучшему, что именно сегодня мы уступили. Нужно проанализировать, сделать выводы. Видимо самоуверенность за прошлые победные матчи над «Волками» дала о себе знать, сыграла отрицательную роль. Скорее всего большинство наших ребят подумали, что быстро и легко, и тем более на домашней арене, расправятся с соперником.


Это спорт и каждый день, просыпаясь, нужно иметь мотивацию выходить на лед и доказывать всем, что ты сильнейший и побеждать.


Все дрались, старались, но забросить не удалось. На сегодня, дела вот такие.

Следующую игру подопечныеКонстантина Буценкосыграют на выезде с«Донбассом», 22 января. Начало игры о 18.30

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По материалам сайта ХК «Белый Барс»

Источник: uhl.ua
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