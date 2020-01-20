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Хоккей

“Нэшвилл” – “Баффало” (2:1): трудная победа “Предаторз”

Николай ПисаревНет комментариев
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Форвард “Нэшвилла” Крэйг Смит

Гол в большинстве Крэйга Смита на 14-й минуте третьего периода принес “Нэшвиллу” (22-18-7) первую победу за три матча. Еще одну шайбу в их составе забросил Райан Джохансен, а Пекка Ринне сделал 30 сэйвов. Роман Йоси отметился результативной передачей и набрал свое 22-е (7+15) очко в 16 встречах.

“Баффало” (22-20-7) не смог продлить победную серию до четырех матчей, а единственный гол в составе “Сэйбрз” забил Сэм Рейнхарт. В воротах сыграл Линус Уллмарк, отразивший 35 бросков. Результативная серия Джека Айкела прервалась на отметке в девять матчей.

Источник: nhl.ru
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