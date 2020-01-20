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Хоккей

“Рейнджерс” – “Коламбус” (1:2): поздний гол Бьоркстранда

Николай ПисаревНет комментариев
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Оливер Бьоркстранд

Оливер Бьоркстранд забил решающий гол за 27 секунд до конца третьего периода и принес “Коламбусу” (26-16-8) пятую подряд победу. В воротах “Блю Джектс” первый матч в НХЛ проводил Матисс Кивленикс, сделавший 31 сэйв. Бьоркстранд, пропустивший 13 матчей, также сравнял счет на седьмой минуте третьего периода.

С 9 декабря “Коламбус” сыграл 15-2-4 и с 60 очками занимает место первой “уайлд-кард” на Востоке, на один балл отставая от “Айлендерс”, которые идут третьими в Столичном дивизионе.

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“Сейчас мы пытаемся выжать из этой серии как можно больше, – сказал тренер “Джекетс” Джон Торторелла. – Впереди нас еще ждут трудности, но я верю, что команда все сделает правильно”.

Единственный гол “Рейнджерс” (23-20-4) в первом периоде забил защитник Брэйди Скей. А в воротах сыграл Игорь Шестеркин, отразивший 29 бросков и в своем третьем матче в НХЛ потерпевший первое поражение. Для “Нью-Йорка” проигрыш стал первым дома с 20 декабря.

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“Пропускать выход “три в два” за 27 секунд до конца неприемлемо, – сказал тренер “Рейнджерс” Дэвид Куинн. – Мы допустили очень плохую смену. Хотя до этого играли здорово. Очень грустно, но нам надо оставить это в прошлом и готовиться ко вторнику”.

Во вторник “Рейнджерс” проведут последний матч перед недельным перерывом против “Айлендерс”.

“Я мог сыграть и лучше, а мы должны были выигрывать, – сказал Шестеркин. – Я очень расстроен, но нам надо двигаться дальше”.

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Во время второй встречи с бывшей командой Артемию Панарину проявить себя не удалось, на чем прервалась его пятиматчевая результативная серия. Панарин не набирал очки в 23 матчах этого сезона – в 22 из них “Рейнджерс” проигрывали.

Источник: nhl.ru
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