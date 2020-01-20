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Хоккей

Юношеские команды «Донбасса» сыграли очередные поединки в УМХЛ (видео)

Николай ПисаревНет комментариев
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В эти выходные, 18 и 19 января на дружковской ледовой арене «Альтаир» состоялись очередные матчи Украинской молодежной хоккейной лиги среди команд U12, U13, U14 и U15.

Результаты поединков (18 января, суббота).


«Донбасс 2008» – «Союз» (Харьков) 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

«Донбасс 2005» – «Белый Барс» (Белая Церковь) 3:6 (1:2, 2:1, 0:3)

«Донбасс 2006» – «Шершни» (Богуслав) 15:4 (7:2, 0:2, 8:0)

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«Донбасс 2007» – «Белый Барс» (Белая Церковь) 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

19 января, воскресенье.


«Донбасс 2008» – «Союз» 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)


«Донбасс 2005» -«Белый Барс»5:6 Б (1:2, 1:2, 3:1, 0:1)


«Донбасс 2006» – «Шершни» 6:1 (2:0, 3:1, 1:0)

«Донбасс 2007» – «Белый Барс» 6:0 (3:0, 0:0, 3:0)


По материалам сайта ХК «Донбасс»

Источник: uhl.ua
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