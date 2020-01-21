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Хоккей

Дмтрий Пидгурский и Александр Матерухин стали гостями передачи «Ранок» на канале UA:Херсон

Николай ПисаревНет комментариев
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Сегодня, 21 января, гостями утренней передачи «Ранок» стали главный тренер хоккейного клуба «Днепр» – Дмитрий Пидгурский и капитан хоккейной команды «Днепр» Александр Матерухин.

Участники программы рассказали о создании и жизни хоккейной команды «Днепр». Поделились своими мнениями о прошлом сезоне Украинской хоккейной Лиги-Пари-Матч, а также поведали о много чего другом.

Стоит напомнить, что ближайший свой поединок «Днепр» проведет на своей домашней арене «Фаворит», 23 января. Начало матча в 19.00.

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Источник: uhl.ua
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