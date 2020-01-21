“Филадельфия” – “Лос-Анджелес” (4:1): неудачная серия “Кингз”

Трэвис Конекни

Три (1+2) очка Джеймса ван Римсдика, дубль Трэвиса Конекни, две передачи Клода Жиру и 34 сэйва Брайана Эллиотта принесли “Филадельфии” (26-17-6) четвертую победу в последних шести матчах (4-2-0). Ван Римсдайк отличился впервые за 13 встреч. В предыдущих 12 поединках на его счету были четыре результативные передачи. В последний раз он набирал три очка за матч 26 октября.

“Лос-Анджелес” (18-27-5) потерпел четвертое поражение подряд (0-3-1). “Кингз” уходят на перерыв на последнем месте в Западной конференции, завершив пятиматчевое турне с одной победой (1-3-1). В субботу единственный гол в их составе забил Дастин Браун. “Филадельфия” стала 30-й командой, в ворота которой форварду удалось отправить шайбу. В НХЛ он не забивал только “Лос-Анджелесу”, в составе которого проводит свой 16-й сезон.