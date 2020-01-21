“Коламбус” – “Нью-Джерси” (5:0): еще один шатаут Мерзликинса

Элвис Мерзликинс

Элвис Мерзликинс отразил рекордный в карьере 41 бросок и оформил свой третий шатаут в последних четырех матчах. Ранее он не пропустил ни одной шайбы во встречах с “Вегасом” (3:0) и “Бостоном” (3:0). В последних четырех матчах латвийский голкипер сыграл 4-0-0, пропуская в среднем 0,50 гола за матч и отражая 99,5% бросков. В 10 встречах после того, как Юнас Корписало выбыл из-за травмы, Мерзликин сыграл 8-2-0 при 1,51 в среднем пропущенных гола и 95,5% сэйвов.

“Я поймал свою игру и просто пытался играть как можно проще, ничего не придумывая, – сказал Мерзликин. – Я не мог делать слишком много сумасшедших сэйвов… потому что мне нужно было сохранять энергию. В паре моментов мне повезло, особенно в концовке. В целом, была хорошая игра”.

“Блю Джекетс” (25-16-8) одержали четвертую победу подряд и 14-ю в последних 20 матчах (14-2-4). В субботу 3 (2+1) очка в их составе набрал Кэм Аткинсон, еще 2 (1+1) балла в активе Александра Веннберга. В двух матчах после возвращения в состав Аткинсон, пропустивший 12 игр из-за травмы лодыжки, набрал 5 (3+2) очков. Всего в этом сезоне на его счету 12 голов, семь из которых он забил в своих последних восьми встречах.

Защитник “Коламбуса” Владислав Гавриков в третьем матче подряд отметился результативной передачей. С 5 декабря его показатель полезности составляет плюс-17.

“Нью-Джерси” (17-24-7) перебросал соперника 41-31 (в том числе 21-10 в первом периоде), но все-таки потерпел третье поражение подряд, а также шестое в последних восьми матчах (2-5-1). В воротах команды впервые с 8 ноября с первых секунд появился Кори Шнайдер, который пропустил четыре гола с 17 бросков и был заменен на Маккензи Блэквуда. Тот вернулся в состав после четырех пропущенных из-за травмы игр и сделал 13 сэйвов. В субботу “Девилз” не реализовали ни одного из трех шансов в большинстве, а в последних шести играх забросили только одну шайбу в численном преимуществе при 18 попытках.