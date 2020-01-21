Матчи регулярного чемпионата 20 января 2020 года (онлайн)

Сергей Бобровский

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Расписание матчей 20 января (время московское):

“Колорадо Эвеланш” – “Детройт Ред Уингз” (23:00)

“Миннесота Уайлд” – “Флорида Пэнтерз” (04:00)

“Миннесота” – “Флорида” (04:00 мск): победный отрезок “Пантерз”

“Флорида” одержала четыре победы подряд, что стало самой длинной удачной серией команды в этом сезоне. “Пантерз” (26-16-5) выиграли восемь из последних 11 матчей и вышли на третье место Атлантического дивизиона, опередив “Торонто”. В активе обеих команд по 57 очков, но “Флорида” провела на две встречи меньше.

В субботу “Пантерз” обыграли “Детройт” (4:1), а Сергей Бобровский вернулся в состав после двух пропущенных из-за травмы матчей и сделал 27 сэйвов. В том поединке “Флорида” не позволила сопернику реализовать ни одной из семи попыток в большинстве.

“Я пропустил всего две игры, но мне казалось, будто я не играл целый месяц. Здорово вернуться и снова начать играть в хоккей, – сказал Бобровский после победы в субботу. – Ребята помогли мне войти в игру, спецбригады смотрелись хорошо, и мы забили важные голы, особенно третий”.

В субботнем матче счет открыл Евгений Дадонов, забросивший свою 21-ю шайбу в сезоне, а Джонатан Юбердо и Фрэнк Ватрано сделали по две результативные передачи. Юбердо в последних 15 встречах набрал 27 (7+20) очков.

Как минимум две ближайшие недели сменщиком Бобровского будет Самюэль Монтембо, так как Крис Дриджер получил травму нижней части тела.

“Миннесота” (22-20-6) в субботу разгромила “Даллас” (7:0) и одержала самую крупную сухую домашнюю победу в истории, выиграв во второй раз подряд после серии из четырех поражений (0-3-1). В составе “Уайлд” в том матче отличились семь разных игроков, а самым результативным стал Джейсон Закер, набравший 3 (1+2) очка.

Алекс Стэлок в поединке со “Старз” отразил все 27 бросков и оформил второй шатаут в сезоне. В нынешнем чемпионате в домашних матчах он сыграл 7-1-1, пропуская в среднем 2,10 гола за игру и отражая 92,4% бросков.

В субботу “Миннесота” играла без заболевшего Микко Койву, но в понедельник нападающий должен вернуться в состав.

В нынешнем сезоне команды встречались 3 декабря. Тогда “Уайлд” обыграли в гостях “Пантерз” со счетом 4:2. Примечательно, что “Миннесота” еще ни разу в своей истории не проиграла “Флориде” на своем льду в основное время (10-0-2). Последняя гостевая победа “Пантерз” над “Уайлд” случилась 9 марта 2010 года. В предыдущих трех очных домашних матчах “Миннесота” обыгрывала соперника со счетом 5:1.

“Колорадо” – “Детройт” (23:00): череда неудач “Ред Уингз”

“Колорадо” (27-15-6) в субботу обыграл “Сент-Луис” (5:3) и одержал вторую победу подряд после серии из четырех поражений (0-2-2). Таким образом “Эвеланш” до восьми очков сократили отставание от возглавляющих Центральный дивизион “Блюз”.

В субботнем поединке Кейл Макар забил свой 11-й гол в сезоне и побил клубный снайперский рекорд для защитников-новичков, который принадлежал Джону-Майклу Лайлзу (10 шайб в сезоне 2003-04).

“Я очень польщен, но не собираюсь идти домой и праздновать, – сказал после того матча Макар. – Это произошло благодаря хорошей игре всех парней. У нас очень много по хоккейному умных игроков, и именно поэтому все так хорошо смотрятся и показывают лучшие личные результаты в карьере”.

“Детройт” (12-33-4) в субботу не смог реализовать ни одной из семи попыток в большинстве, проиграл “Флориде” (1:4) и потерпел четвертое поражение подряд (0-3-1). Тогда единственную шайбу в составе “Ред Уингз” забросил Дилан Ларкин, для которого гол стал 100-м в карьере.

Вратарь Джимми Ховард в поединке с “Пэнтерз” сделал 34 сэйва, но проиграл в 14-й раз кряду (0-12-2). Свою последнюю победу он одержал 29 октября.

“Я просто играю в хоккей, – сказал Ховард после поражения от “Флориды”. – Я играю свободно и не думаю, какая там серия. Я не знаю, насколько хуже она может стать, поэтому я пытаюсь взвинтить обороты и выиграть матч для этих парней”.

В первом периоде субботнего матча “Детройт” остался без нападающего Валттери Филппулы, получившего травму нижней части тела. Тренер “Ред Уингз” Джефф Блашилл сразу после встречи заявил, что форвард сможет сыграть уже в следующем матче. Однако в воскресенье Филппула пропустил тренировку команды. У “Колорадо” пятую игру подряд из-за сотрясения мозга пропустит Юнас Донской. В воскресенье он тренировался в бесконтактном свитере.