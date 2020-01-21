Матчи регулярного чемпионата 21 января 2020 года (онлайн)

Кросби против “Филадельфии”

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Расписание матчей 21 января (время московское):

“Бостон Брюинз” – “Вегас Голден Найтс” (03:00)

“Каролина Харрикейнз” – “Виннипег Джетс” (03:00)

“Нью-Йорк Рейнджерс” – “Нью-Йорк Айлендерс” (03:00)

“Филадельфия Флайерз” – “Питтсбург Пингвинз” (03:30)

“Чикаго Блэкхокс” – “Флорида Пэнтерз” (04:30)

“Рейнджерс” – “Айлендерс” (03:00 мск): еще одно дерби Нью-Йорка

Команды сыграют друг с другом в третий раз за девять дней. Оба предыдущих очных матча оставались за “Рейнджерс”, которые обыграли принципиального соперника с общим счетом 9:4. В обеих встречах ворота команды защищал Александр Георгиев, который отразил в них 70 из 74 бросков и во вторник снова займет место в воротах. В своей карьере против “Айлендерс” он сыграл 4-1-0 при одном шатауте, пропуская в среднем по 1,40 шайбы за матч и отражая 95,5% бросков.

“Рейнджерс” (23-20-4) в воскресенье уступили “Коламбусу” (1:2), пропустив решающую шайбу за 27 секунд до конца третьего периода. В воротах команды в том матче играл Игорь Шестеркин, отразивший 29 бросков и в своем третьем поединке в НХЛ потерпевший первое поражение. Для “Нью-Йорка” проигрыш от “Блю Джекетс” стал первым дома с 20 декабря. Кроме того, “Рейнджерс” тогда не смогли продлить победную серию до трех встреч и впервые в сезоне проиграли в основное время, когда вели в счете после двух периодов (16-1-2).

“Пропускать выход “три в два” за 27 секунд до конца неприемлемо, – сказал тренер “Рейнджерс” Дэвид Куинн после поражения от “Коламбуса”. – Мы допустили очень плохую смену. Хотя до этого играли здорово. Очень грустно, но нам надо оставить это в прошлом и готовиться ко вторнику”.

Артемий Панарин в воскресенье остался без очков и не смог продлить пятиматчевую результативную серию.

“Айлендерс” (28-15-5) в воскресенье уступили “Каролине” (1:2 Б) и потерпели третье подряд поражение. В последних шести встречах они сыграли 1-3-2 и уже на шесть очков отстали от “Питтсбурга” в борьбе за второе место Столичного дивизиона. Из 61 очка 32 “Нью-Йорк” набрал в период с 12 октября по 23 ноября по ходу серии из 17 матчей без поражений в основное время (15-0-2). С тех пор “Айлендерс” сыграли 12-12-3. Во вторник команда проведет свой шестой матч за девять дней.

“Филадельфия” – “Питтсбург” (03:30): “Битва за Пенсильванию”

В первой в этом сезоне “Битве за Пенсильванию” 29 октября “Питтсбург” дома разгромил “Филадельфию” со счетом 7:1. Во вторник “Флайерз” на своем льду намерены взять реванш и одержать 17-ю домашнюю победу в сезоне (сейчас 16-4-4).

В субботу “Филадельфия” (26-17-6) обыграла “Лос-Анджелес” (4:1) и одержала четвертую победу в последних шести матчах (4-2-0). Выиграть команде помогли 3 (1+2) очка Джеймса ван Римсдайка, который отличился впервые за 13 встреч. В предыдущих 12 поединках на его счету были четыре результативные передачи.

“Пингвинз” в воскресенье в поединке с “Бостоном” совершили эффектный камбэк, отыгравшись с 0:3 и одержав победу со счетом 4:3. В последних семи матчах “Питтсбург” (31-13-5) сыграл 6-1-0. Сидни Кросби во встрече с “Брюинз” продлил результативную серию до четырех матчей, сделав две передачи. Капитан “Пингвинз”, пропустивший 28 игр, набрал 8 (3+5) очков в четырех встречах после возвращения в строй после травмы.

В воскресенье “Питтсбург” заканчивал матч без получивших повреждения форвардов Доминика Кахуна и Доминика Симона. Ожидается, что Симон сможет сыграть во вторник, а вот у Кахуна диагностировали сотрясение мозга, поэтому “Битву за Пенсильванию” он точно пропустит. Зато есть шанс, что в поединке с “Филадельфией” в состав “Пингвинз” вернется защитник Джастин Шульц, который не играл с середины декабря из-за травмы нижней части тела. В понедельник он принимал полноценное участие в тренировке.

У “Флайерз” под вопросом участие в матче форварда Михаэля Раффля. В понедельник клуб вызвал из команды Американской хоккейной лиги “Лехай-Вэлли” нападающего Германа Рубцова. Россиянин дебютировал в НХЛ в этом сезоне, проведя три матча в начале ноября. В них он не набрал ни одного очка, в среднем проводя на льду по 7:35 за игру. В 28 матчах в АХЛ в этом чемпионате 21-летний центрфорвард набрал 12 (2+10) очков.

“Чикаго” – “Флорида” (04:30): возвращение Кенневилля в Чикаго

Главный тренер “Флориды” Джоэл Кенневилль впервые сыграет в Чикаго после того, как был уволен из “Блэкхокс” в начале прошлого регулярного чемпионата. Вместе с “Чикаго”, которым он руководил в 11 сезонах, специалист выиграл три Кубка Стэнли.

“У меня было много замечательных дней там, – сказал Кенневилль. – Мне всегда было радостно приходить в United Center и заниматься своим делом. Сейчас я в “Пэнтерз”, но, конечно, я помню об особенных моментах, которые случились со мной там. У меня много отличных воспоминаний, связанных с “Блэкхокс”: с командой, клубом, ареной, персоналом и игроками”

“Он – почти что икона Чикаго, – сказал форвард “Блэкхокс” Патрик Кейн про своего бывшего наставника. – Он помог клубу взять три Кубка Стэнли и сделал из нас хороших игроков. Без сомнений, его карьера поразительна. Я уверен, что его ждет теплый прием”.

В воскресенье Кейн набрал 1000-е очко в карьере, а “Блэкхокс” обыграли “Виннипег” (5:2), победили в пятый раз подряд и на расстояние трех очков приблизились к зоне плей-офф Западной конференции. “Блэкхокс” (24-20-6) в последних 15 матчах сыграли 11-4-0. В трех предыдущих встречах “Чикаго” забросил 15 шайб, а вратарь Робин Ленер одержал три личные победы кряду.

“Флорида” (27-16-5) в понедельник обыграла “Миннесоту” (5:4) и также одержала пятую победу подряд. “Пэнтерз” опередили “Торонто” и вышли на единоличное третье место Атлантического дивизиона. В каждом из последних пяти последних матчей “Флорида” забрасывала не менее четырех шайб.

“Это важнейшая победа, особенно с учетом перерыва на “Матч звезд” и плотности турнирной таблицы”, – сказал форвард “Пэнтерз” Винсент Трочек про победу над “Миннесотой”.

Сергей Бобровский в матче с “Уайлд” отразил 29 бросков. Не исключено, что во вторник он может провести вторую встречу подряд. Или вместо него на лед выйдет Самуэль Монтембо. Еще один вратарь “Флориды” Крис Дриджер сейчас травмирован.

“Бостон” – “Вегас” (03:00): неудачные отрезки команд

“Бостон” (28-10-12) в воскресенье вел 3:0 в матче с “Питтсбургом”, но затем пропустил четыре шайбы подряд и проиграл (3:4) в третий раз за четыре матча (1-2-1). “Брюинз” вели три гола в двух из трех последних поражений. Также это произошло 13 января в матче с “Флайерз”, в котором “Бостон” вел 5:2, но уступил в серии буллитов 5:6.

“Мы все должны нести ответственность за свою игру, – сказал нападающий “Брюинз” Патрис Бержерон после поражения от “Пингвинз”. – Я говорил это уже много раз. Счет был 3:0, играть оставалось еще много, так что надо было продолжать давить и наращивать преимущество”.

Давид Пастрняк в матче с “Питтсбургом” забил гол и с 37 шайбами лидирует в гонке снайперов. Следом за ним с 34 голами идут Александр Овечкин и Остон Мэттьюз. В нынешнем сезоне на своем льду “Бостон” потерпел всего два поражения в основное время (16-2-9) и продолжает лидировать в Атлантическом дивизионе.

“Вегас” (25-19-7) в субботу уступил “Монреалю” (4:5 Б) и потерпел первое поражение под руководством Питера Дебура. После четырехматчевой победной серии “Голден Найтс” сыграли 1-4-1. В последних семи встречах “Вегас” уступил соперникам в первых периодах с общим счетом 1:13. Кроме того, в пяти из них “Голден Найтс” уже на старте встречи уступали с разницей в три шайбы. С 57 очками “Вегас” делит второе место в Тихоокеанском дивизионе еще с тремя командами, которые отстают от лидирующего “Ванкувера” на один балл.

В первом очном матче сезона 8 октября “Бостон” на выезде обыграл “Вегас” со счетом 4:3. Всего в пяти очных встречах в истории “Брюинз” победили “Голден Найтс” четыре раза.

“Каролина” – “Виннипег” (03:00): “Джетс” пошли на спад

“Каролина” (28-18-3) в воскресенье обыграла “Айлендерс” (2:1 Б) и прервала серию из трех поражений. Джастин Уильямс вернулся на лед и в своем первом матче в этом сезоне реализовал решающий буллит. Форвард подписал с “Харрикейнз” годичный контракт 7 января после того, как перед началом сезона заявил о взятии паузы в карьере.

“Если честно, то я нервничал весь матч, – сказал Уильямс после встречи. – В животе у меня порхали бабочки, но я себя успокаивал. Я сыграл уже 1200 таких матчей. Было здорово. Думаю, что первые пару игр я проведу на адреналине. А затем форма станет лучше, и играть будет полегче”.

“Харрикейнз” не смогли забросить в ворота соперников более двух шайб в пяти матчах подряд. В поединке с “Айлендерс” единственный гол “Каролины” с игры забил Андрей Свечников, отличившийся в 19-й раз в сезоне и набравший первое очко за пять матчей.

“Виннипег” (25-20-4) в воскресенье уступил “Чикаго” (2:5) и потерпел четвертое поражение за пять матчей. В последних 13 встречах “Джетс” сыграли 4-7-2, а в двух предыдущих играх уступили соперникам с общим счетом 2:13.

В понедельник стало известно, что “Виннипег” минимум на месяц потерял центрфорварда Адама Лоури, который в матче с “Блэкхокс” получил травму верхней части тела. В первом очном поединке сезона “Джетс” 17 декабря дома уступили “Каролине” со счетом 3:6.