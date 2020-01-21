Никита Петленко: «Сейчас нам нужно очень много работать»

Вратарь столичных«Ледяных Волков»Никита Петленкопообщался с пресс-службой Украинской хоккейной лиги и рассказал о восстановлении после травмы, адаптации в киевском клубеи победе над«Белым Барсом».



— Как проходило твоё восстановление после травмы?

—Начинал я кататься с игроками ДЮСШ «Льдинка» под руководством Игоря Архипенко, плюс, помимо этого я ходил на вратарские тренировки к Вадиму Селиверстову, чтобы быстрее восстановиться и прийти в форму. Потом у меня было пару тренировок с«Волками», на которых на меня обратил внимание Андрей Хапков.

К слову, хочу сказать большое спасибо и Вадиму Селиверстову, и Игорю Архипенко, и Андрею Хапкову за то, что дали шанс заниматься любимым делом и полностью восстановиться.



— Расскажи, как сейчас тебе даются игры и тренировки?

— Первые матчи мне было тяжеловато вкатываться из-за длинной паузы, да и в тренировках тоже было достаточно трудно первое время. В целом, я не катался где-то 6 месяцев и это давало о себе знать.

Только после того, как я полностью вошел в тренировочный ритм, стало немного легче и нагрузки стали сказываться не так тяжело.



—Быстро адаптировался в новом клубе?

— В команде я адаптировался очень быстро, потому что многих ребят я знаю еще с прошлых сезонов, а с некоторыми играл еще в ДЮСШ. Все легко идут на контакт, так что проблем с адаптацией не было.



— В «Волках» ты сразу занял первый номер в воротах. Это значит, что ты набираешь свою прежнюю форму?

— Не могу сказать, что стал №1, потому что я отыграл не так много игр. Где-то тренеры видят работу на тренировках, где-то отыгрывает роль моё желание как можно больше играть и работать.



—После череды долгих поражений «Ледяные Волки» в начале января обыграли МХК «Динамо», а в минувшем туре впервые в сезоне выиграли у «Белого Барса». Расскажи об этих матчах?

— С«Динамо» сложилась очень тяжёлая игра. Играли очень рвано, и за счёт этого было трудно вкатиться. Наши ребята реализовали свои моменты и забросили голы – реализация была на хорошем уровне.

Учитывая то, что«Динамо» смогло забить 4 шайбы, то свою игру я оцениваю не очень хорошо. А если смотреть с точки зрения командного результата, то, конечно, матч был положительным.

Что касается матча с «Белым Барсом», то мы выиграли из-за нашего желания выиграть. Мы немного изменили тактику – старались играть больше от обороны, и одну из шайб, кстати, забросили как раз-таки на контратаке.

А вообще, получился очень интересный матч – уровня плей-офф, где никто не хотел ошибаться. У нас вся команда играла слаженно – это пошло еще с матча против «Донбасса».

— Что сейчас нужно сделать команде, чтобы закрепить результат?

— Сейчас нам нужно очень много работать. Через труд рано или поздно придет и все остальное.

— В этом сезоне к клубу также присоединился ряд молодых игроков и как раз-таки они в последних матчах «Волков» забивают противникам. Значит ли это, что молодёжь внутри чемпионата начала развиваться?

— Круто, что молодежь тянется за старшими, берет с них пример. Плюс у них есть очень большое желание выходить на лед и играть. Тут еще, конечно, играет роль момент и фарт, но у них сейчас есть хорошая возможность развиваться через игры, а это самое главное.

— Президент клуба Андрей Хапков в бытность игрока сам выступал на позиции вратаря. Сейчас он помогает тебе на тренировках? Подсказывает что-то по ходу матчей?

— Да, конечно. У нас с Андреем Владимировичем изначально слаженная работа пошла. Я всегда прислушиваюсь к его советам, как правильно сыграть или что делать в разных ситуациях. Это помогает, на самом деле.

После игр он часто мне говорит, на какие моменты нужно обратить внимание, где нужно доработать. По ходу матчей я от него замечаний не слышал – просто выхожу играю и наслаждаюсь матчем.

Напомним, что свой следующий матч «Ледяные Волки» проведут 23 января против херсонского «Днепра». Начало встречи – в 19:00, а прямая трансляция будет доступна на сайтах УХЛ и XSPORT.ua.

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