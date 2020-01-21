“Оттава” – “Калгари” (5:2): конец неудачной серии “Сенаторз”

Брэйди Ткачак и Артем Анисимов

Вратарь “Оттавы” Маркус Хогберг сделал 40 сэйвов и помог “Сенаторз” (17-23-8) прервать девятиматчевую безвыигрышную серию (0-5-4). В составе победителей по 2 (1+1) очка набрали Брэди Ткачук, Коннор Браун и Владислав Наместников, а Артем Анисимов отметился результативной передачей.

“Калгари” (26-19-5) потерпел второе поражение за восемь матчей, а в последних трех встречах в сумме смог забросить лишь три шайбы. В первом периоде “Флэймз” перебросали “Оттаву” 15-3, но на перерыв ушли при счете 0:1. По голу в их составе забили Марк Янковски (первый в сезоне) и Ноа Ханифин, а Давид Риттих сделал 16 сэйвов.

Одним из сюжетов поединка стала новое очное противостояние братьев Ткачуков, за игрой которых пришли посмотреть более 40 родственников и друзей. Добавил яркости и эмоций этой встрече судья Уэс Макколи, который во время стартового вбрасывания убрал с точки центрфорвардов команд и поставил туда Ткачуков.

“В прошлом году мы говорили с Брэди о том, чтобы сделать это. Но в нынешнем сезоне мы это не обсуждали и не могли даже представить, что подобное произойдет. Мы не собирались этого делать, – сказал Мэттью Ткачук. – Уэс (Макколи) – красавчик. Он сказал: “Если я буду судить, то вы, парни, должны будете встать на стартовое вбрасывание. Вашей маме это понравится”.