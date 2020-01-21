Три звезды недели: Овечкин, Мерзликин, Тэйвз

Александр Овечкин

Нападающий “Вашингтон Кэпиталз” Александр Овечкин, вратарь “Коламбус Блю Джекетс” Элвис Мерзликинс и нападающий “Чикаго Блэкхокс” Джонатан Тэйвз вошли в число трех звезд недели НХЛ.

ПЕРВАЯ ЗВЕЗДА – АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН, Н, “ВАШИНГТОН”

Овечкин стал лидером лиги по голам и разделил второе место по очкам, набрав 8 (8+0) очков в трех матчах. На его счету три подряд мультиголевых встречи, в том числе два подряд хет-трика, оформленные им в третий раз в карьере. Тем самым он помог “Кэпиталз” (33-11-5, 71 очко) провести идеальную неделю (3-0-0). Овечкин начал неделю, 13 января забив два гола в ворота “Каролины Харрикейнз” (2:0). Благодаря этому он довел число шайб в карьере до 686 и вышел на 11-е место в истории НХЛ, обойдя Теему Селянне. 16 и 18 января в матчах с “Нью-Джерси Девилз” (5:2) и “Нью-Йорк Айлендерс” (6:4) он забил по три гола, впервые в карьере в трех поединках подряд забросив более одной шайбы. 34-летний уроженец Москвы также обогнал по голам Марио Лемье (690) и на девятой позиции сравнялся со Стивом Айзерманом (692). До 700-го гола в карьере ему не хватает восьми точных бросков.

ВТОРАЯ ЗВЕЗДА – ЭЛВИС МЕРЗЛИКИНС, В, “КОЛАМБУС”

Мерзликин одержал три победы в трех матчах, в которых пропускал в среднем по 0,67 гола, отразил 98,2% бросков и дважды сыграл на ноль, чем помог “Блю Джекетс” (26-16-8, 60 очков) победить четыре раза и выйти на место первой “уайлд-кард” Восточной конференции. Вратарь начал неделю, 14 января сделав 34 шатаута во встрече с “Бостон Брюинз” (3:0). Также он отыграл на ноль в предыдущем матче против “Вегас Голден Найтс”. Таким образом, он стал вторым новичком в истории клуба, сыгравшим на ноль два раза подряд (после Стива Мэйсона, который 27-31 декабря 2008 года оформил три шатаута подряд). 16 января Мерзликин сделал 32 сэйва в матче с “Каролиной” (3:2), а закончил неделю еще одним шатаутом в поединке с “Нью-Джерси” (5:0), в котором он отразил 41 бросок. Мерзликин стал седьмым новичком в современной эпохе НХЛ (с сезона 1943-44), на отрезке в четыре матча трижды сыгравшим на ноль. 25-летний уроженец Риги (Латвия) в 20 матчах сезона сыграл 8-6-4 пр 2,36 в среднем пропущенных шайбы, 92,8% сэйвов и трех шатаутах.

ТРЕТЬЯ ЗВЕЗДА – ДЖОНАТАН ТЭЙВЗ, Н, “ЧИКАГО”

Тэйвз стал лучшим бомбардиром недели, набрав 9 (3+6) очков в четырех матчах, чем помог “Блэкхокс” (24-20-6, 54 очка) одержать четыре победы и на расстояние трех очков приблизиться к зоне плей-офф Западной конференции. Тэйвз начал неделю, набрав 3 (1+2) очка в матче с “Оттава Сенаторз” (3:2 ОТ), в том числе забив свой 15-й в карьере гол в овертайме, после чего отметился одной передачей во встрече с “Монреаль Канадиенс” (4:1). Тэйвз закончил неделю, набрав 4 (2+2) очка в матче с “Торонто Мэйпл Лифс” (6:2) и сделав передачу в игре с “Виннипег Джетс” (5:2). 31-летний уроженец Виннипега занимает второе место в “Блэкхокс” с 44 (14+30) очками в 50 матчах. На данный момент на его счету шестиматчевая результативная серия (с 9 января – 13 (4+9) очков). Всего в 923 встречах в карьере он набрал 799 (341+458) очков и находится в одном балле от того, чтобы стать шестым игроком “Чикаго”, достигшим отметки в 800 очков.