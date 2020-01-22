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Хоккей

«Белый Барс» отзаявил 16-летнего вратаря

Николай ПисаревНет комментариев
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В адрес Украинской хоккейной лиги поступил отзаявочный список от «Белого Барса». Клуб отзаявил голкипера Александра Скорохода.

16-летний вратарь не появлялся на льду в официальных матчах «Белого Барса», однако неоднократно попадал в заявку на матч в качестве второго вратаря.

В чемпионате Украины U20 Александр Скороход сыграл в 5 матчах, пропустив 10 шайб.

Напомним, что следующий матч «Белый Барс» сыграет сегодня, 22 января, против «Донбасса». Начало встречи в 18:30, прямая трансляция – на телеканале XSPORT.

Источник: uhl.ua
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