“Бостон” – “Вегас” (3:2): волевая победа “Брюинз”

Джэйк Дебраск

“Бостон” (29-10-12) дважды проигрывал по ходу матча, но забил два гола в третьем периоде и победил во второй раз за пять встреч (2-2-1). Решающий гол на 13-й минуте забил Давид Крейчи, пропустивший две предыдущие игры из-за травмы верхней части тела.

Также голами у “Брюинз” отметились Джереми Лозон, для которого шайба стала первой в сезоне, и Джейк Дебраск, а Ярослав Халак сделал 27 сэйвов.

“Надо насладиться свободным временем и прочистить голову, – сказал тренер “Бостона” Брюс Кэссиди о перерыве. – Но надо понимать, что игры возобновятся достаточно быстро. Надо оставаться профессионалами с точки зрения кондиций”.

“Вегас” (25-20-7) ушел на перерыв, проиграв шесть матчей из семи (1-5-1). После прихода на пост тренера Питера Дебура “Голден Найтс” сыграли 1-1-1.

“Жаль, что мы на второй перерыв уходили ведя в счете, но в итоге не набрали ни одного очка, – сказал Дебур. – Не помогли этому и удаления. Да, мы нейтрализовали все пять их шансов в большинстве, но в итоге это сказывается”.

У “Вегаса” по шайбе забросили Марк Стоун и Николя Хейг. Для 21-летнего защитника гол стал первым в карьере.