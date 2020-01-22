“Чикаго” – “Флорида” (3:4): первый матч Кенневилля в Чикаго

Джоэль Кенневилль

Джоэл Кенневилль впервые приехал в Чикаго после того, как был уволен из “Блэкхокс” 6 ноября 2018 года. Его нынешняя команда добилась успеха и продлила победную серию до шести матчей благодаря хет-трику Фрэнка Ватрано и 32 сэйвам Сергея Бобровского. На счету “Флориды” (28-16-5) 61 очко – на одно меньше, чем у “Тампы”, идущей на втором месте Тихоокеанского дивизиона, и на три больше, чем у “Торонто”.

Кенневилль выиграл с “Чикаго” три Кубка Стэнли за 11 сезонов.

“Было невероятно, – сказал тренер о видео, которое было показано в первом периоде. – Очень приятное чувство. Они показали действительно особенные моменты, произошедшие на этой арене. Чувствовалось, что матч был необычным, у него было значение. Я чувствовал, что мне говорят спасибо, я благодарил их, и все было хорошо”.

Также у “Флориды” отличился Евгений Дадонов, продливший голевую серию до четырех матчей.

В составе “Блэкхокс” 2 (1+1) очка набрал Кирби Дак, 25-й гол в сезоне забил Патрик Кейн, продливший результативную серию до 11 матчей, а Робин Ленер сделал 22 сэйва. “Чикаго” (24-21-6) не смог продлить победную серию до шести матчей и остался в трех очках от зоны плей-офф.

“Нам нужно хорошо отдохнуть, перезагрузиться и настроиться на самую важную часть сезона, – сказал Бобровский. – Самое главное нас ждет впереди”.