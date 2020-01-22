“Колорадо” – “Детройт” (6:3): третья подряд победа “Эвеланш”

Назем Кадри

Назим Кадри забил два гола и сделал передачу, Нэйтан Маккиннон оформил дубль и “Колорадо” (28-15-6) победил в третий раз подряд после серии из четырех поражений. Вратарь Павел Францоуз сделал 22 сэйва, а Андре Бураковски, Микко Рантанен, Кейл Макар и Никита Задоров сделали по две передачи.

“Нам это было очень нужно, – сказал Кадри о пятиматчевой домашней серии без поражений в основное время (3-0-2). – Пару недель назад мы неудачно играли дома, что на нас морально давило, но нам удалось с этим разобраться. Мы знаем, что если будем играть на своем уровне, то у нас будет шанс выигрывать в каждом матче”.

“Детройт” (12-34-4) проиграл в пятый раз подряд. Голом и двумя передачами у “Ред Уингз” отметился Дилан Ларкин, а Тайлер Бертуцци набрал 2 (1+1) очка. Вратарь Джимми Ховард отразил 40 бросков, но остался без победы в 15-м матче подряд (0-13-2).

“У нас бы не было шансов на успех, если бы он так не играл, так что он действовал отлично, – сказал тренер “Ред Уингз” Джефф Блашилл о Ховарде. – В последних трех матчах он выглядел очень хорошо”.

“Ред Уингз” заканчивали встречу без получивших травмы защитника Майка Грина и форварда Франса Нильсена.

“Колорадо” пропустил первым на третьей минуте матча, когда Ларкин за воротами обокрал Задорова и вывел на бросок Бертуцци. Но потом “Эвеланш” забили четыре раза подряд и ближе чем на две шайбы соперника не подпускали.

Маккиннон забил свой 30-й гол в сезоне и стал вторым после Джо Сакика игроком в истории клуба, три раза подряд достигавшим такого рубежа. С 72 (30+42) очками он занимает третье место в споре бомбардиров, уступая Коннору Макдэвиду (76) и Леону Драйзайтлю (75).

Макар набрал 37-е очко в чемпионате и повторил клубный рекорд результативности среди защитников-новичков.