Матчи регулярного чемпионата 22 января 2020 года (онлайн)

Элвис Мерзликинс

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Расписание матчей 22 января (время московское):

“Коламбус Блю Джекетс” – “Виннипег Джетс” (03:30)

“Миннесота Уайлд” – “Детройт Ред Уингз” (04:00)

“Коламбус” – “Виннипег” (03:30): удачный отрезок “Блю Джекетс”

“Коламбус” (26-16-8) в воскресенье обыграл “Рейнджерс” (2:1) и одержал пятую подряд победу. В том матче дублем в составе “Блю Джекетс” отметился Оливер Бьоркстранд, пропустивший до этого 13 встреч из-за травмы. В воротах команды первый матч в НХЛ проводил Матисс Кивленикс, сделавший 31 сэйв.

С 9 декабря “Коламбус” набрал очки в 19 матчах из 21, сыграв 15-2-4. С 60 очками “Блю Джекетс” занимают место второй “уайлд-кард” на Востоке, на один балл отставая от “Каролины”, которая идет третьей в Столичном дивизионе. Во время победной серии “Коламбус” переиграл соперников с общим счетом 16:3.

“Сейчас мы пытаемся выжать из этой серии как можно больше, – сказал тренер “Джекетс” Джон Торторелла после победы над “Рейнджерс”. – Впереди нас еще ждут трудности, но я верю, что команда все сделает правильно”.

Ожидается, что место в воротах команды в среду займет Элвис Мерзликин. В своем последнем матче против “Нью-Джерси” в субботу (5:0) он отразил рекордный в карьере 41 бросок и оформил свой третий шатаут в предыдущих четырех играх. Ранее он не пропустил ни одной шайбы во встречах с “Вегасом” (3:0) и “Бостоном” (3:0).

В последних четырех матчах латвийский голкипер отразил 134 броска из 136 и сыграл 4-0-0, пропуская в среднем 0,50 гола за матч и отражая 99,5% бросков. В своих 10 встречах после того, как Юнас Корписало выбыл из-за травмы, Мерзликин сыграл 8-2-0 при 1,51 в среднем пропущенных гола и 95,5% сэйвов.

“Виннипег” (25-21-4) во вторник уступил “Каролине” (1:4) и потерпел третье поражение подряд, а также пятое в шести последних матчах. Единственный гол команды забил Патрик Лайне, а вратарь Коннор Хеллебак сделал 25 сэйвов. Ожидается, что в среду вместо него сыграет Лоран Броссуа.

“Сегодня команда выпрыгивала из штанов, – сказал тренер “Джетс” Пол Морис после поражения от “Харрикейнз”. – Некоторые наши матчи мне не нравились, но сегодня ребята отдавались игре полностью. Мне не в чем их упрекнуть. Соперник тоже играл хорошо”.

По ходу трехматчевой серии поражений “Виннипег” уступил соперникам с общим счетом 4:16. Кроме того, в первых периодах последних пяти встреч “Джетс” уступили соперникам 3:9 и в этих же пяти матчах смогли реализовать лишь одно большинство при 16 попытках.

В предыдущий раз команды встречались 23 ноября в Виннипеге. Тогда хозяева победили со счетом 4:3.

“Миннесота” – “Детройт” (04:00): череда неудач “Ред Уингз”

“Детройт” (12-34-4) в понедельник уступил “Колорадо” (3:6) и проиграл в пятый раз подряд. Вратарь Джимми Ховард в том поединке отразил 40 бросков, но остался без победы в 15-м матче кряду (0-13-2).

“У нас бы не было шансов на успех, если бы он так не играл, так что он действовал отлично, – сказал после очередного поражения тренер “Ред Уингз” Джефф Блашилл о Ховарде. – В последних трех матчах он выглядел очень хорошо”.

“Ред Уингз” в понедельник заканчивали встречу без получивших травмы защитника Майка Грина и форварда Франса Нильсена. По словам Блашилла, Грин пропустит несколько недель. Состояние Нильсена будет оценено позднее.

“Миннесота” (22-21-6) в понедельник уступила “Флориде” (4:5) и потерпела первое поражение за три матча, хотя по ходу встречи дважды реализовала большинство и даже вела 4:3. В последних девяти встречах “Уайлд” 10 раз использовали численное преимущество.

“Нам сейчас очень нужна была эта победа, – сказал после поражения от “Пэнтерз” форвард “Уайлд” Зак Паризе. – Очень нужна. Ужасно обидно. Мы уже поверили, что можем добиться успеха, но за пару смен все перевернулось, и мы остались без единого очка. Тяжелое поражение, особенно с учетом нашего нынешнего положения”.

“Уайлд” занимают последнее место в Центральном дивизионе и отстают от зоны плей-офф на семь очков. В этом сезоне на своем льду команда сыграла 13-6-4.