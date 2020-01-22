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Хоккей

“Миннесота” – “Даллас” (7:0): рекордная победа “Уайлд”

Николай ПисаревНет комментариев
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Алекс Стэлок

“Миннесота” (22-20-6) одержала самую крупную сухую домашнюю победу в истории и выиграла во второй раз подряд после серии из четырех поражений (0-3-1). В составе “Уайлд” отличились семь разных игроков, а самым результативным стал Джейсон Зукер, набравший 3 (1+2) очка. Алекс Стэлок отразил все 27 бросков и оформил второй шатаут в сезоне. “Миннесота” играла без заболевшего Микко Койву.

“Даллас” (27-17-4) после шестиматчевой победной серии проиграл три раза в четырех встречах. Антон Худобин пропустил четыре шайбы с 17 бросков и в начале второго периода был заменен на Бена Бишопа, отразившего 12 из 15 бросков. Впервые с 29 марта 2018 года в составе “Старз” появился защитник Стивен Джонс, который лечился от головных болей.

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“Мы выглядели как команда, игроки которой никогда раньше не играли вместе, – сказал тренер “Далласа” Рик Боунесс. – Мы все время делали что-то не так.… Сложно описать то, что мы только что увидели”.

Источник: nhl.ru
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