Токкет заменит Галлана в “Матче звезд”

Главный тренер “Аризоны” Рик Токкет

Тренер “Аризона Койотиз” Рик Токкет заменит Жерара Галлана во главе команды Тихоокеанского дивизиона в “Матче звезд НХЛ 2020 Honda”, который пройдет 25 января в Enterprise Center в Сент-Луисе.

Галлан был выбран тренером команды Тихоокеанского дивизиона, но в среду был уволен из “Вегас Голден Найтс”. Он стал тренером, потому что на момент 2 января “Голден Найтс” набрали больше всех процентов очков среди команд Тихоокеанского дивизиона.

На утро четверга “Койотиз” (26-18-5) занимают первое место в Тихоокеанском дивизионе, на два очка опережая “Эдмонтон Ойлерз”.

Также в “Матче звезд” тренерами будут Крэйг Беруби из “Сент-Луис Блюз” (Центральный дивизион), Брюс Кэссиди из “Бостон Брюинз” (Атлантический) и Тодд Рирден из “Вашингтон Кэпиталз” (Столичный).

Токкет четыре раза принимал участие в “Матчах звезд” как игрок (1989, 1990, 1991, 1993), но в качестве тренера сделает это впервые. Он станет вторым тренером “Койотиз”, кто отправится на “Матч звезд” после Джима Шонфельда в 1999 году.