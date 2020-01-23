Александр Панченко: «Борьба была полностью проиграна – счет на табло обо всем говорит»

Главный тренер «Динамо» Александр Панченко о поражении (0:13) «Кременчуку»:
— Многие игроки посчитав, что хорошо сыграв против Херсона, могут спокойно себя чувствовать с лидером.
Сейчас на тренировкам больше уделим внимания физическим нагрузкам, силовой борьбе, ведь видно невооруженным взглядом, что наша команда уступает в чемпионате всем физически. Мало времени для этого, так как 28 января играем дома с «Белым Барсом», но мы постараемся перестроится и исправить ошибки, которые были в матче с «Кременчуком». Будем разбирать эту игру, разговаривать, и возможны даже изменения в составе. Попробуем создать конкуренцию, чтобы ребята понимали, что так играть нельзя.
— Чем-то удивил Вас «Кременчук» сегодня? — Мне очень понравилась команда соперника. Очень сбалансированно нападение – все тройки. Пока я вижу, что по накату и физическим кондициям она не зря занимает первое место в чемпионате.
— Ваша первая тройка нападения с лучшими бомбардирами команды Абаджяном и Геворкяном забрасывала шайбы в пяти встречах подряд. Что на Ваш взгляд помешало ей отметится голом с «Кременчуком»? — Это был не их день. Не было того агрессивного хоккея, который они могут показать.