Александр Панченко: «Борьба была полностью проиграна – счет на табло обо всем говорит»

Главный тренер «Динамо» Александр Панченко о поражении (0:13) «Кременчуку»:

— Многие игроки посчитав, что хорошо сыграв против Херсона, могут спокойно себя чувствовать с лидером.



Сейчас на тренировкам больше уделим внимания физическим нагрузкам, силовой борьбе, ведь видно невооруженным взглядом, что наша команда уступает в чемпионате всем физически. Мало времени для этого, так как 28 января играем дома с «Белым Барсом», но мы постараемся перестроится и исправить ошибки, которые были в матче с «Кременчуком». Будем разбирать эту игру, разговаривать, и возможны даже изменения в составе. Попробуем создать конкуренцию, чтобы ребята понимали, что так играть нельзя.

— Чем-то удивил Вас «Кременчук» сегодня?

— Мне очень понравилась команда соперника. Очень сбалансированно нападение – все тройки. Пока я вижу, что по накату и физическим кондициям она не зря занимает первое место в чемпионате.

— Ваша первая тройка нападения с лучшими бомбардирами команды Абаджяном и Геворкяном забрасывала шайбы в пяти встречах подряд. Что на Ваш взгляд помешало ей отметится голом с «Кременчуком»?

— Это был не их день. Не было того агрессивного хоккея, который они могут показать.

Следующий свой поединок харьковчане сыграют на своей площадке, 28 января. Их соперниками будут хоккеисты «Белого Барса». Начало встречи в 18.05.

По материалам сайта ХК «Кременчук»