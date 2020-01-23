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Хоккей

Александр Панченко: «Борьба была полностью проиграна – счет на табло обо всем говорит»

Николай ПисаревНет комментариев
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Главный тренер «Динамо» Александр Панченко о поражении (0:13) «Кременчуку»:

— Многие игроки посчитав, что хорошо сыграв против Херсона, могут спокойно себя чувствовать с лидером.


Сейчас на тренировкам больше уделим внимания физическим нагрузкам, силовой борьбе, ведь видно невооруженным взглядом, что наша команда уступает в чемпионате всем физически. Мало времени для этого, так как 28 января играем дома с «Белым Барсом», но мы постараемся перестроится и исправить ошибки, которые были в матче с «Кременчуком». Будем разбирать эту игру, разговаривать, и возможны даже изменения в составе. Попробуем создать конкуренцию, чтобы ребята понимали, что так играть нельзя.

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— Чем-то удивил Вас «Кременчук» сегодня?
— Мне очень понравилась команда соперника. Очень сбалансированно нападение – все тройки. Пока я вижу, что по накату и физическим кондициям она не зря занимает первое место в чемпионате.

— Ваша первая тройка нападения с лучшими бомбардирами команды Абаджяном и Геворкяном забрасывала шайбы в пяти встречах подряд. Что на Ваш взгляд помешало ей отметится голом с «Кременчуком»?
— Это был не их день. Не было того агрессивного хоккея, который они могут показать.

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Следующий свой поединок харьковчане сыграют на своей площадке, 28 января. Их соперниками будут хоккеисты «Белого Барса». Начало встречи в 18.05.

По материалам сайта ХК «Кременчук»

Источник: uhl.ua
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