Новое на сайте

еще
Четверг, 23 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейАлександр Савицкий: «Просили, чтобы ребята играли в скоростной хоккей, который мы проповедуем»
Хоккей

Александр Савицкий: «Просили, чтобы ребята играли в скоростной хоккей, который мы проповедуем»

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Главный тренер ХК «Кременчук» Александр Савицкий о победе 13:0 над «Динамо»:

— Хотелось лучше, но и так нормально. Были неплохие моменты в поединке, но главное, что болельщиков порадовали результативной игрой. Они у нас молодцы, всегда нас поддерживают, и, думаю, что мы оплатили им сегодня той же монетой – много забили голов и не пропустили.


Результатом доволен, но рост чемпионата, команды и отдельно взятого хоккеиста немного замедляется, когда такой счет, лучше когда матч шайба в шайбу.

— Ожидания от следующего матча с «Белым Барсом»?

— Готовимся по плану.

Стоит отметить, чт оследующий свой пединок кременчужане на выезде, 26 января. Их соперником будут хоккеисты из Белой Церкви. Начало поединка в 13.00

Читайте также:  Топ-10 самых популярных хоккейных видео


По материалам сайта ХК «Кременчук»

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

9 + один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
“Филадельфия” – “Питтсбург” (3:0): шатаут Эллиотта

Матчи регулярного чемпионата 22 января 2020 года (онлайн)

“Чикаго” – “Флорида” (3:4): первый матч Кенневилля в Чикаго

«Белый Барс» отзаявил 16-летнего вратаря

Грин выбыл на неопределенный срок,Манта пропустит еще не менее месяца

Закрыть