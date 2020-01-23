Александр Савицкий: «Просили, чтобы ребята играли в скоростной хоккей, который мы проповедуем»

Главный тренер ХК «Кременчук» Александр Савицкий о победе 13:0 над «Динамо»:

— Хотелось лучше, но и так нормально. Были неплохие моменты в поединке, но главное, что болельщиков порадовали результативной игрой. Они у нас молодцы, всегда нас поддерживают, и, думаю, что мы оплатили им сегодня той же монетой – много забили голов и не пропустили.





Результатом доволен, но рост чемпионата, команды и отдельно взятого хоккеиста немного замедляется, когда такой счет, лучше когда матч шайба в шайбу.



— Ожидания от следующего матча с «Белым Барсом»?



— Готовимся по плану.



Стоит отметить, чт оследующий свой пединок кременчужане на выезде, 26 января. Их соперником будут хоккеисты из Белой Церкви. Начало поединка в 13.00



По материалам сайта ХК «Кременчук»