Брэди Ткачак заменит Мэттьюза в “Матче звезд”

Брэди Ткачак

Брэди Ткачак заменит Остона Мэттьюза в составе сборной Атлантического дивизиона, которая в субботу (воскресенье, 04:00 мск) в Сент-Луисе сыграет в “Матче звезд НХЛ 2020 Honda”.

Клуб “Торонто Мэйпл Лифс” объявил, что Мэттьюз прилетит на “Звездный уикенд”, но не будет участвовать в конкурсах “Мастер-шоу” и в самом “Матче звезд” из-за проблем с кистью руки. Он проходит “срочный курс лечения” и должен восстановиться в ближайшие дни, говорится в заявлении команды.

За четыре сезона в НХЛ центрфорвард “Торонто” три раза становился участником “Матчей звезд”. Сейчас он делит второе место среди лучших снайперов лиги с Александром Овечкиным из “Вашингтон Кэпиталз” (34 гола) вслед за нападающим “Бостон Брюинз” Давидом Пастрняком (37 заброшенных шайб).

Форвард “Оттава Сенаторз” Ткачак проводит второй сезон в НХЛ и впервые едет на “Матч звезд”, где составит компанию брату Мэттью Ткачаку из “Калгари Флэймз”, включенному в состав сборной Тихоокеанского дивизиона.

Брэди Ткачук делит четвертое место по результативности в “Сенаторз”, набрав 27 (15+12) очков в 48 играх.