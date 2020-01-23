“Филадельфия” – “Питтсбург” (3:0): шатаут Эллиотта

Скамейка Филадельфии в игре против Питтсбурга

Брайан Эллиотт отразил все 19 бросков, оформил первый шатаут с 10 ноября 2018 года и помог “Флайерз” (27-17-6) впервые с 15 марта 2015 года на ноль обыграть “Пингвинз”.

Четвертую победу за последние пять матчей “Филадельфии” также принесли голы Якуба Ворачека, Джеймса ван Римсдайка и Джастина Брауна. “Флайерз” перебросали соперника со счетом 30-19. Только раз в этом сезоне “Пингвинз” меньше бросали в створ (7 января – 16 раз в победном матче с “Вегасом”).

“Питтсбург” (31-14-5) потерпел второе поражение за восемь матчей (6-2-0). Вратарь Тристан Джарри сделал 27 сэйвов, а капитан Сидни Кросби остался без очков впервые с 14 января, когда вернулся на лед после травмы.

“Мы играли недостаточно внимательно, без внимания к деталям, без чувства неотложности, – сказал тренер гостей Майк Салливан. – В этой лиге нельзя так играть и ждать победы. Мы многое могли сделать лучше. Сегодня играть против нас было легко”.

“Флайерз” всего второй раз в сезоне сыграли на ноль и имеют на счету 60 очков. Столько же у “Коламбуса”, который занимает место второй “уайлд-кард” в плей-офф от Восточной конференции.