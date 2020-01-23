“Рейнджерс” – “Айлендерс” (2:4): Панарин получил травму

Крис Крайдер

“Рейнджерс” (23-21-4) потерпели второе поражение подряд в матче, в котором не смог принять участие их лучший бомбардир Артемий Панарин. Российского форварда пять дней беспокоила травма, и прогресса в его состоянии не было. В результате Панарин не примет участие в “Матче звезд”, где его заменит Крис Крайдер.

“Конечно, с Панариным в составе у нас совсем другая команда, – сказал тренер “Рейнджерс” Дэвид Куинн. – Соперник должен уделять ему больше внимания, а два его партнера становятся лучше. Фактически мы лишились трех игроков, потому что два других форварда не так хороши без него, как с ним. Огромная потеря”.

В составе “Рейнджерс” по голу в большинстве забили Павел Бучневич и Крис Крайдер. Мика Зибанежад сделал две передачи, а Александр Георгиев отразил 14 бросков. Бучневич установил личный рекорд, проведя на льду 24 минуты и 18 секунд.

“Айлендерс” (29-15-5) до этой встречи проиграли трижды подряд, в том числе два раза “Рейнджерс”. “Островитяне” к четвертой минуте третьего периода вели 4:0. Джош Бэйли забил гол и сделал две передачи, Брок Нельсон забил свой 20-й гол в сезоне, а Томас Грайсс отразил 40 бросков.

“Я в экстазе от двух очков, – признался тренер “Айлендерс” Барри Тротц, чья команда провела шесть матчей за девять дней. – Мы измождены. Этот отрезок был серьезным испытанием для нашей психики. Мы физически и морально истощены, так что перерыв будет как нельзя кстати. Если бы мы сегодня проиграли, это был бы настоящий удар под дых”.