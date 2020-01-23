Виктор Захаров провел встречу со студентами

Особая гордость хоккейного клуба «Донбасс» – это его болельщики. Постоянными гостями матчей дончан стали учащиеся Дружковского жилищно-коммунального колледжа. Однако в этот разпредставители дончан отправились в гости к ДЖКК. Капитан основной команды ХК«Донбасс» Виктор Захаров провел встречу с учащимися колледжа.
По доброй традиции, мероприятие началось с проверки знаний о хоккее – учащиеся ДЖКК ответили на вопросы хоккейной викторины, лучшие знатоки получили подарки от ХК «Донбасс», затем ребята получили возможность занять все интересующие их вопросы Виктору Захарову.