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Хоккей

Виктор Захаров провел встречу со студентами

Николай ПисаревНет комментариев
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Особая гордость хоккейного клуба «Донбасс» – это его болельщики. Постоянными гостями матчей дончан стали учащиеся Дружковского жилищно-коммунального колледжа. Однако в этот разпредставители дончан отправились в гости к ДЖКК. Капитан основной команды ХК «Донбасс» Виктор Захаров провел встречу с учащимися колледжа.

По доброй традиции, мероприятие началось с проверки знаний о хоккее – учащиеся ДЖКК ответили на вопросы хоккейной викторины, лучшие знатоки получили подарки от ХК «Донбасс», затем ребята получили возможность занять все интересующие их вопросы Виктору Захарову.

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Совместное фото стало приятным окончанием мероприятия.

По материалам сайта ХК «Донбасс»

Источник: uhl.ua
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