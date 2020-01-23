Виктор Захаров провел встречу со студентами

Особая гордость хоккейного клуба «Донбасс» – это его болельщики. Постоянными гостями матчей дончан стали учащиеся Дружковского жилищно-коммунального колледжа. Однако в этот разпредставители дончан отправились в гости к ДЖКК. Капитан основной команды ХК «Донбасс» Виктор Захаров провел встречу с учащимися колледжа.

По доброй традиции, мероприятие началось с проверки знаний о хоккее – учащиеся ДЖКК ответили на вопросы хоккейной викторины, лучшие знатоки получили подарки от ХК «Донбасс», затем ребята получили возможность занять все интересующие их вопросы Виктору Захарову.

Совместное фото стало приятным окончанием мероприятия.

По материалам сайта ХК «Донбасс»