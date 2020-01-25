“Флорида” примет “Матч звезд НХЛ 2021”

BB&T Center

“Флорид Пантерз” примет “Матч звезд НХЛ 2021 Honda”.

“Звездный уикенд НХЛ” пройдет в BB&T Center в Санрайзе (штат Флорида). 29 января 2021 года состоится “Мастер-шоу”, а 30 января пройдет “Матч звезд”.

“Мы рады привезти январское шоу НХЛ с участием лучших и ярчайших звезд лиги в гости к “Флориде Пантерз” и хоккейным болельщикам Южной Флориды, – заявил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн. – Следующий “Звездный уикенд НХЛ 2020 Honda” обещает стать невероятным праздником игры в окружении красот Южной Флориды”.

“Флорида” во второй раз станет хозяином “Матча звезд НХЛ” (2003).

“Клуб “Флорида Пантерз” будет счастлив приветствовать хоккейных болельщиков со всего мира в Южной Флориде на “Звездном уикенде”, – сказал президент и генеральный директор “Пантерз” Мэтт Колдуэлл. – Для лиги это одно из главных мероприятий, и мы очень горды тем, что проведем его в своем дворе”.

“К “Матчу звезд” приковано внимание всего мира, – сказал старший вице-президент “Флориды” Шон Торнтон. – Под руководством и лидерством Винсента Виолы и Дугласа Чифу с 2013 года я своими глазами в качестве игрока и менеджера видел, как растут клуб и хоккейное сообщество Южной Флориды. Это мероприятие – шанс для жителей округа Броуард, лиги и болельщиков “Пантерз” вместе хорошо провести время”.