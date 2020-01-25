Гретцки: хочу увидеть, как Овечкин бьет мой рекорд

Овечкин и Грецки на драфте

Уэйн Гретцки продолжает верить, что Александр Овечкин имеет реальный шанс побить его рекорд по числу голов в НХЛ за карьеру (894) и хочет быть в первом ряду, когда это произойдёт.

Гретцки, который в конкурсах мастерства в рамках “Матча звёзд НХЛ 2020” будет почётным капитаном команды Тихоокеанского дивизиона, издалека наблюдает за тем, как Овечкин взбирается по лестнице лучших снайперов в истории НХЛ. После 34 голов в этом сезоне, восемь из которых были забиты в трёх последних матчах, 34-летний капитан “Вашингтон Кэпиталз” имеет на счету 692 заброшенные шайбы за 15 сезонов в НХЛ. На данный момент он делит девятое место в истории лиги со Стивом Айзерманом, а от Гретцки его отделяют 202 точных броска.

“Я искренне считаю, что рекорды созданы для того, чтобы их обновлять, – сказал Гретцки в пятницу. – Я очень горжусь тем, чего добился. Сделать то, что сделал я, очень тяжело. И очень трудно делать, то что он показывает сейчас. Но, на мой взгляд, у него есть по-настоящему реальный шанс догнать меня. Нужны две вещи: оставаться здоровым и быть прирождённым голеадором. Он полностью отдается игре и остается здоровым. А также нужно играть в хорошей команде – и он играет в хорошей команде. Я добился успеха благодаря тому, что играл с хорошими партнёрами. Он тоже играет с хорошими партнёрами, и это объективно помогает”.

Гретцки, которому в воскресенье исполняется 59 лет, завершил карьеру в 1999 году после 1487 матчей за 20 лет сезонов в составе “Эдмонтон Ойлерз”, “Лос-Анджелес Кингз”, “Сент-Луис Блюз” и “Нью-Йорк Рейнджерс”. Он очень хорошо помнит ощущения от приближения к прошлому рекорду Горди Хоу (801).

Хоу со своей женой Коллин следовали за ним в каждом матче, пока 23 марта 1994 года Гретцки не забил 802-й гол. В тот момент он играл за “Кингз” против “Ванкувер Кэнакс” в “Форуме” в Инглвуде (Калифорния).

Гретцки очень хотел бы повторить роль Хоу через несколько лет и следовать за Овечкиным, пока он приближается к его рекорду.

“Думаю, что это принесло бы пользу хоккею, – сказал Гретцки. – Такие позитивные вещи здорово сказываются на игре. Как-то в шутку я сказал Сергею (Кочарову, вице-президенту “Кэпиталз” по коммуникациям)… Я выразил надежду, что владелец “Кэпиталз” Тед Леонсис понимает, что когда я догонял Горди, они с супругой летали на клубном самолёте. Я надеюсь, что меня пригласят в самолёт команды, потому что мне бы очень хотелось принимать в этом непосредственное участие”.

Овечкину предстоит ещё много работы, чтобы добиться этой цели, но он не показывает никаких признаков замедления. 16 января в матче с “Нью-Джерси Девилз” он забил три гола, а через два дня ещё три раза поразил ворота “Нью-Йорк Айлендерс”, в третий раз в карьере оформив хит-трики в двух матчах подряд.

Забив шесть голов в двух матчах, Овечкин на расстояние двух шайб приблизился к Марку Мессье (694) и на расстояние девяти голов подошел к тому, чтобы стать восьмым игроком в истории лиги, которому покорился рубеж в 700 заброшенных шайб. Ранее этого добились Гретцки (894), Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).

“Мы знали, кем он является с самого первого дня, когда он появился в лиге, – сказал Гретцки. – Он всегда был и оставался трудолюбивым парнем, обожающим забивать голы. Все любят забивать голы. Но я помню двух-трёх человек, которые делали это сильнее остальных: Бретт Халл, Майк Босси и Люк Робитайл. Внутри Алекса горит тот же огонь. Он живёт рядом с воротами и просто очень любит забивать”.

В гонке лучших снайперов этого сезона Овечкин на три гола отстает от Давида Пастрняка из “Бостон Брюинз”, который лидирует в лиге с 37 голами. Овечкин идёт по графику на 56 шайб. Это может быть его девятый сезон с не менее чем 50 голами, что позволит ему сравняться с Гретцки и Босси по числу сезонов с 50 и более шайбами. Также Овечкин может стать вторым по возрасту игроком, достигшим отметки в 50 голов, уступая только Джонни Бьюсику, который в сезоне 1970-71 в составе “Бостона” забил 51 гол в 35-летнем возрасте.

“Вчера я говорил с детьми в школе и сказал: “Алекс настолько хорош, потому что у него есть то, что было у Бретта Халла и Майка Босси. Он не промахивается по воротам”, – сказал Гретцки. – Он сам себе создает шанс забивать постоянно. То, что он делает, на самом деле удивительно для игры, для “Кэпиталз” и его родной страны России. Это просто замечательно”.