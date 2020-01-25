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Хоккей

Илья Коренчук – первый хоккеист, набравший 200 очков в регулярных чемпионатах УХЛ

Николай ПисаревНет комментариев
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На 49-й минуте матч №91 чемпионата УХЛ – Пари-Матч между «Днепром» и «Донбассом», который состоялся 25 января, форвард дончан Илья Коренчук отметился заброшенной шайбой – этот гол стал победным для «Донбасса». Также, благодаря этому точному броску, Коренчук стал первым хоккеистом, набравшим 200 очков в регулярных чемпионатах УХЛ.

Сезон 2016/17 форвард провёл в «Кременчуке» (39 матчей, 27+29 очков, +30), после чего перешёл в «Донбасс». За дончан белорусский хоккеист сыграл 99 матчей, набрав 144 (58+86) очков.

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Общая статистика Коренчука в регулярных чемпионатах – 138 матчей, 85 шайб, 115 результативных передач, показатель полезности +128, 82 штрафные минуты. Из 200 очков форвард набрал 56 (27+29) при игре в большинстве, 9 (5+4) – при игре в меньшинстве. 18 шайб Коренчука становились победными, из них 11 – в первом сезоне УХЛ, когда нападающий выступал в «Кременчуке».

Топ-10 лучших бомбардиров чемпионатов Украинской хоккейной лиги выглядит следующим образом:

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  • Илья Коренчук – 138 матчей, 200 (85+115) очков, +128
  • Виталий Лялька – 128 матчей, 191 (100+91) очко, +131
  • Руслан Ромащенко – 150 матчей, 157 (59+98) очков, -2
  • Владимир Чердак – 120 матчей, 153 (70+83) очка, +44
  • Алексей Ворона – 130 матчей, 146 (46+100) очков, +104
  • Иван Савченко – 133 матча, 144 (66+78) очка, +123
  • Виктор Захаров – 113 очков, 122 (48+74) очка, +102
  • Тимур Гриценко – 130 матчей, 118 (54+64) очков, +93
  • Сергей Кузьмик – 103 матча, 115 (49+66) очков, +95
  • Владислав Куцевич – 125 матчей, 114 (40+74) очков, +60
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    Источник: uhl.ua
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