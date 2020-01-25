Илья Коренчук – первый хоккеист, набравший 200 очков в регулярных чемпионатах УХЛ

На 49-й минуте матч №91 чемпионата УХЛ – Пари-Матч между «Днепром» и «Донбассом», который состоялся 25 января, форвард дончан Илья Коренчук отметился заброшенной шайбой – этот гол стал победным для «Донбасса». Также, благодаря этому точному броску, Коренчук стал первым хоккеистом, набравшим 200 очков в регулярных чемпионатах УХЛ.
Сезон 2016/17 форвард провёл в «Кременчуке» (39 матчей, 27+29 очков, +30), после чего перешёл в «Донбасс». За дончан белорусский хоккеист сыграл 99 матчей, набрав 144 (58+86) очков.
Общая статистика Коренчука в регулярных чемпионатах – 138 матчей, 85 шайб, 115 результативных передач, показатель полезности +128, 82 штрафные минуты. Из 200 очков форвард набрал 56 (27+29) при игре в большинстве, 9 (5+4) – при игре в меньшинстве. 18 шайб Коренчука становились победными, из них 11 – в первом сезоне УХЛ, когда нападающий выступал в «Кременчуке».
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