Иван Савченко: «Не делим соперников на слабых и сильных»

— За счет чего Вы отметились четырьмя заброшенными шайбами в ворота «Динамо»? — Партнеры отдавали хорошие пасы, а я удачно попадал в ворота.
— Следующий поединок в гостях 26 января против непростого «Белого Барса», который в последнем туре обыграл в гостях «Донбасс» 7:3, а в чемпионате уже отобрал один балл у «Кременчука». Ваши ожидания? — «Белый Барс» – хорошая команда, против которой всегда тяжело и приятно играть. Будет интересный хоккей, ведь белоцерковцы не в первый раз дали бой команде из Топ-3, поэтому настраиваемся на них по максимуму.