Иван Савченко: «Не делим соперников на слабых и сильных»

Нападающий ХК «Кременчук» Иван Савченко, отметившийся четырьмя голами в матче с «Динамо» (13:0), прокомментировал игру:

— Мы здорово сыграли, ведь реализовали много своих голевых моментов. Все игру старались нагнетать давление на ворота соперника, которому не хватило мастерства сдержать наш натиск.







На любую команду в чемпионате мы настраиваемся одинаково, выходим на лед с полной самоотдачей.



Победа есть победа. Приятно выигрывать с таким результатом, ведь это наше качество игры – когда уже большой счет в матче, то можно расслабиться и остановится, но мы играли все 60 минут на полную.

— За счет чего Вы отметились четырьмя заброшенными шайбами в ворота «Динамо»?

— Партнеры отдавали хорошие пасы, а я удачно попадал в ворота.

— Следующий поединок в гостях 26 января против непростого «Белого Барса», который в последнем туре обыграл в гостях «Донбасс» 7:3, а в чемпионате уже отобрал один балл у «Кременчука». Ваши ожидания?

— «Белый Барс» – хорошая команда, против которой всегда тяжело и приятно играть. Будет интересный хоккей, ведь белоцерковцы не в первый раз дали бой команде из Топ-3, поэтому настраиваемся на них по максимуму.

По материалам сайта ХК «Кременчук»