Приобретайте билеты на матч МХК «Динамо» – «Белый Барс»

На сайте Karabas.com проходит продажа билетов на матч МХК «Динамо» в рамках 32 тура Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч.



Харьковчанам предстоит сыграть с белоцерковским «Белым Барсом». Поединок пройдет во вторник 28 января, начало в 18:05.

Продажа билетов стартует в кассе ледовой арены «Салтовский Лед» за 2 часа до начала матча.





Отметим, что также билеты вы сможете приобрести в специализированных точках обслуживания клиентов Karabas, их адреса доступны поссылке.



По материалам сайта МХК «Динамо»