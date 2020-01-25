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Хоккей

Приобретайте билеты на матч МХК «Динамо» – «Белый Барс»

Николай ПисаревНет комментариев
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На сайте Karabas.com проходит продажа билетов на матч МХК «Динамо» в рамках 32 тура Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч.

Харьковчанам предстоит сыграть с белоцерковским «Белым Барсом». Поединок пройдет во вторник 28 января, начало в 18:05.

Продажа билетов стартует в кассе ледовой арены «Салтовский Лед» за 2 часа до начала матча.

Отметим, что также билеты вы сможете приобрести в специализированных точках обслуживания клиентов Karabas, их адреса доступны поссылке.

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По материалам сайта МХК «Динамо»

Источник: uhl.ua
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