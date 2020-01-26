Кирилл Бондаренко: «В Украине хоккей становится с каждым годом все популярнее и популярнее»

Новичок«Кременчука» Кирилл Бондаренко, который в своем первом же матче за кременчугскую команду отметился дублем в ворота харьковского МХК«Динамо», пообщался с пресс-службой Украинской хоккейной лиги и рассказал о переходе в состав лидера чемпионата, атмосферу в команде и дебют за новый клуб.

— Как оценишь свой дебют за кременчугскую команду?

— Думаю, что об этом в любом случае лучше спрашивать у тренера.

— В «Донбассе»и «Днепре» ты достаточно долго не мог забить, а в матче против «Динамо» ты отличился сразу два раза. Чем это можно объяснить?

—Я стараюсь всегда играть больше в пас, а тут меня прям прорвало что ли. Хочу сказать спасибо моим партнерам. Когда я забил два гола, то пацаны начали давать мне больше передач, чтобы сделал хет-трик, но что-то не получилось (улыбается).

— У тебя вышел достаточно трудный сезон. Тяжело заново настраиваться после череды трансферов?

—Да, выдался тяжелый сезон -с осени много новых имён, информации, тактики. Но это жизнь: после чёрной полосы всегда наступает светлая. Хотел бы сказать спасибо моим родным и близким, что были рядом в такой непростой ситуации.

— Между переходом из «Днепра» в «Донбасс» у тебя был длительный перерыв. Как поддерживал форму в это время? Не тяжело было заново вкатываться после небольшой паузы?

— В это время без клуба я сам арендовал лёд – катался по ночам, потому что было время только после 00:00. Плюс я играл с любительской командой ХК «Крылья». Кстати, ребятам отдельное спасибо за то, что держали меня в тонусе.

Конечно, вкатиться было тяжело. В тренировочном процессе даже неделя без нагрузки ощущается, а тут целыхдва месяца.

— Как тебя приняли в команде? Какая вообще атмосфера на матчах в Кременчуге?

— Встретили меня очень хорошо. Многих ребят я знал, так что проблем не было. Атмосфера классная, видно, как болельщики любят команду, как болеют и как переживают за неё. Также хочу сказать спасибо тренерам, которые в меня поверили и дали шанс быть частью команды.

Приятно, что болельщики всех клубов любят свои команды и их поддерживают. В Украине хоккей становится с каждым годом все популярнее и популярнее.

—Дальше «Кременчук» сыграет против «Белого Барса», который в минувшем туре обыграл «Донбасс». Какие у тебя ожидание от этого поединка?

—Хорошая команда, которая бьется и которая играет до последней минуты. Я уверен, что это будет интересный матч.

Напомним, что матч между«Кременчуком» и«Белым Барсом» состоится 26 января в 13:00. Прямая трансляция будет доступна в эфире телеканала XSPORT и на сайте УХЛ.

Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber