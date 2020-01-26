Крайдер не обращает внимание на слухи об обмене

Крис Крайдер

Крис Крайдер делает все, чтобы не обращать внимание на слухи, что в ближайший месяц “Нью-Йорк Рейнджерс” может обменять 28-летнего нападающего.

“Я всегда представлял себя только игроком “Рейнджерс” и остаюсь им до тех пор, пока ситуация не изменится, – сказал Крайдер в четверг на встрече с журналистами перед “Матчем звезд”. – Я живу сегодняшним днем и делаю все, чтобы помочь команде победить. Хочу, чтобы она пробилась в плей-офф”.

В НХЛ Крайдер играл только за “Рейнджерс”. Он впервые участвует в “Матче звезд НХЛ”, заменив в составе сборной Столичного дивизиона травмированного одноклубника Артемия Панарина. В 48 играх нынешнего чемпионата Крайдер набрал 32 (17+15) очка. После этого сезона у него завершается срок действия четырехлетнего контракта с “Нью-Йорком”, и 1 июля он может стать неограниченно свободным агентом. Пока не было никаких сообщений, что “Рейнджерс” ведут с ним переговоры о новом контракте.

На данный момент “Рейнджерс” (23-21-4) на 11 очков отстают от зоны плей-офф, что только увеличивает шансы на то, что Крайдера могут поменять до вступления в силу 24 февраля (23:00 мск) запрета на все переходы в НХЛ (дедлайн).

Крайдер все прекрасно понимает.

“У меня такое впечатление, что эти разговоры сопровождают меня последние семь лет, – сказал Крайдер, проводящий седьмой полный сезон в НХЛ после того, как “Рейнджерс” выбрали его в первом раунде драфта 2009 года под 19-м номером. – Тут ничего не поделаешь. Такова природа этого зверя. Но я уже давно в лиге и привык не обращать внимание на эти вещи. Я никак не могу на них повлиять”.

Поэтому для него главное – помочь команде подняться выше в турнирной таблице, приблизиться к зоне плей-офф. “Рейнджерс” осталось провести 13 матчей до дедлайна.

“Шанс есть, – сказал Крайдер. – В феврале у нас много матчей. Мы сыграли на две встречи меньше остальных, а значит у нас есть возможность догнать их, если хорошо проведем ближайший месяц. Вот мой приоритет”.

Крайдера спросили, не думает ли он, что “Рейнджерс” могут оставить его в составе даже без нового контракта, если он проведет ближайшие недели на высочайшем уровне.

“Большинство проблем решаются победами, – сказал хоккеист. – Победы – очень хорошее дело. Ради этого мы играем в хоккей. Только об этом стоит думать в любой момент по ходу сезона”.

В прошедшие годы “Рейнджерс” расставались с хоккеистами, оказавшимися в ситуации, схожей на положение Крайдера. И он это видел. В прошлом году “Нью-Йорк” расстался, в частности, с нападающими Матсом Зуккарелло и Кевином Хэйзом. У них заканчивались контракты, и они могли стать неограниченно свободными агентами.

Зуккарелло обменяли в “Даллас Старз” 23 февраля прошлого года, за два дня до дедлайна. Хэйз отправился в “Виннипег Джетс” в день дедлайна. На тот момент “Рейнджерс” на девять очков отставали от зоны плей-офф, а играть до окончания чемпионата им оставалось еще 20 матчей.

“Не думаю, что будет правильным проводить какие-либо аналогии с другими ситуациями, – сказал Крайдер. – Я стараюсь оставаться самим собой. Я – один из самых возрастных игроков в команде. Давно здесь играю, хочу вести себя профессионально и правильно. Не думаю, что в моем подходе что-то изменилось. Я по-прежнему хочу стать лучше, как и все остальные игроки. Возраст и ситуация с контрактом на это не влияют”.