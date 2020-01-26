Новое на сайте

еще
Воскресенье, 26 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейКрайдер не обращает внимание на слухи об обмене
Хоккей

Крайдер не обращает внимание на слухи об обмене

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Крис Крайдер

Крис Крайдер делает все, чтобы не обращать внимание на слухи, что в ближайший месяц “Нью-Йорк Рейнджерс” может обменять 28-летнего нападающего.

“Я всегда представлял себя только игроком “Рейнджерс” и остаюсь им до тех пор, пока ситуация не изменится, – сказал Крайдер в четверг на встрече с журналистами перед “Матчем звезд”. – Я живу сегодняшним днем и делаю все, чтобы помочь команде победить. Хочу, чтобы она пробилась в плей-офф”.

В НХЛ Крайдер играл только за “Рейнджерс”. Он впервые участвует в “Матче звезд НХЛ”, заменив в составе сборной Столичного дивизиона травмированного одноклубника Артемия Панарина. В 48 играх нынешнего чемпионата Крайдер набрал 32 (17+15) очка. После этого сезона у него завершается срок действия четырехлетнего контракта с “Нью-Йорком”, и 1 июля он может стать неограниченно свободным агентом. Пока не было никаких сообщений, что “Рейнджерс” ведут с ним переговоры о новом контракте.

Читайте также:  "Бостон" - "Филадельфия" (2:3 Б): четвертая подряд победа "Флайерз"

На данный момент “Рейнджерс” (23-21-4) на 11 очков отстают от зоны плей-офф, что только увеличивает шансы на то, что Крайдера могут поменять до вступления в силу 24 февраля (23:00 мск) запрета на все переходы в НХЛ (дедлайн).

Крайдер все прекрасно понимает.

“У меня такое впечатление, что эти разговоры сопровождают меня последние семь лет, – сказал Крайдер, проводящий седьмой полный сезон в НХЛ после того, как “Рейнджерс” выбрали его в первом раунде драфта 2009 года под 19-м номером. – Тут ничего не поделаешь. Такова природа этого зверя. Но я уже давно в лиге и привык не обращать внимание на эти вещи. Я никак не могу на них повлиять”.

Поэтому для него главное – помочь команде подняться выше в турнирной таблице, приблизиться к зоне плей-офф. “Рейнджерс” осталось провести 13 матчей до дедлайна.

Читайте также:  Ассистент тренера «Кременчука»: В городе есть хоккейный стержень

“Шанс есть, – сказал Крайдер. – В феврале у нас много матчей. Мы сыграли на две встречи меньше остальных, а значит у нас есть возможность догнать их, если хорошо проведем ближайший месяц. Вот мой приоритет”.

Крайдера спросили, не думает ли он, что “Рейнджерс” могут оставить его в составе даже без нового контракта, если он проведет ближайшие недели на высочайшем уровне.

“Большинство проблем решаются победами, – сказал хоккеист. – Победы – очень хорошее дело. Ради этого мы играем в хоккей. Только об этом стоит думать в любой момент по ходу сезона”.

В прошедшие годы “Рейнджерс” расставались с хоккеистами, оказавшимися в ситуации, схожей на положение Крайдера. И он это видел. В прошлом году “Нью-Йорк” расстался, в частности, с нападающими Матсом Зуккарелло и Кевином Хэйзом. У них заканчивались контракты, и они могли стать неограниченно свободными агентами.

Читайте также:  Кэм Уорд пропустит от 7 до 10 дней с травмой колена

Зуккарелло обменяли в “Даллас Старз” 23 февраля прошлого года, за два дня до дедлайна. Хэйз отправился в “Виннипег Джетс” в день дедлайна. На тот момент “Рейнджерс” на девять очков отставали от зоны плей-офф, а играть до окончания чемпионата им оставалось еще 20 матчей.

“Не думаю, что будет правильным проводить какие-либо аналогии с другими ситуациями, – сказал Крайдер. – Я стараюсь оставаться самим собой. Я – один из самых возрастных игроков в команде. Давно здесь играю, хочу вести себя профессионально и правильно. Не думаю, что в моем подходе что-то изменилось. Я по-прежнему хочу стать лучше, как и все остальные игроки. Возраст и ситуация с контрактом на это не влияют”.

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

13 − девять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Матч всех звезд – 2020 (онлайн)

Олег Тимченко: «Результат каждой игры, если он уже есть, значит, он закономерен»

“Флорида” примет “Матч звезд НХЛ 2021”

Илья Коренчук – первый хоккеист, набравший 200 очков в регулярных чемпионатах УХЛ

Гретцки: хочу увидеть, как Овечкин бьет мой рекорд

Закрыть