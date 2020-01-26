Мэттьюз рассчитывает быстро восстановиться

Остон Мэттьюз

Остон Мэттьюз надеется сыграть за “Торонто Мэйпл Лифс” против “Нэшвилл Предэйторз” в понедельник. Матч состоится в Нэшвилле.

Центрфорвард прилетел на “Звездный уикенд”, но из-за травмы кисти руки не будет принимать участие в конкурсах “Мастер-шоу” и самом “Матче звезд” в субботу (воскресенье, 04:00 мск). Сейчас он проходит курс срочной терапии. В “Мэйпл Лифс” объявили, что хоккеист восстановится в ближайшие дни.

“Таков мой план, такую задачу я ставлю перед собой, – сказал Мэттьюз в четверг на встрече с журналистами в рамках “Звездного уикенда”. – Надеюсь, что буду чувствовать себя лучше. Подлечусь, в воскресенье хорошенько потренируюсь, тогда будет видно. Прежде всего хочу, чтобы у меня со здоровьем все было в порядке. Я рассчитываю сыграть в понедельник”.

Мэттьюз затрудняется сказать, как именно он травмировался.

“Возможно, это просто результат усталости и нагрузок, – сказал он. – Мне сложно назвать какой-либо конкретный день. Я чувствую ноющую боль в течение двух или трех недель. Надеюсь, что эти выходные и два свободных дня помогут мне решить проблему. Думаю, что буду играть на следующей неделе и дальше. Сейчас я нахожусь в тесном контакте с врачами. После каждой игры следую их указаниям, чтобы все зажило как можно быстрее. Но нужно время. Понятно, что многие играют с травмами во время сезона. У кого-то они серьезные, у кого-то не очень. Сейчас у меня есть шанс привести себя в порядок. Речь идет о ноющей боли, которая доставляет дискомфорт. Во время игры происходит выброс адреналина, и голова должна быть занята другими вещами. Хочется забыть о боли, играть дальше”.

В 49 играх нынешнего чемпионата Мэттьюз забросил 34 шайбы, и ему нужно еще 16 раз поразить ворота в оставшихся 33 поединках, чтобы стать четвертым игроком в истории “Торонто”, забившим 50 голов за сезон. Первым это удалось Рику Вэйву в сезоне 1981-82 годов. Это был первый из трех сезонов, в которых Вэйв выходил на эту отметку. В нем он забросил 54 шайбы, установив клубный рекорд. В чемпионате 1989-90 годов 51 гол забил Гэри Лиман, а в сезоне 1993-94 годов отличился Дэйв Андрейчак – 53 точных броска.

Мэттьюз идет по графику на 57 заброшенных шайб, что будет лучшим результатом в истории “Мэйпл Лифс” и рекордом для американских игроков в НХЛ. Сейчас первое место по этому показателю среди воспитанников хоккея США делят Джимми Карсон (сезон 1987-88, “Лос-Анджелес Кингз”) и Кевин Стивенс (1992-93, “Питтсбург Пингвинз”). Они забросили по 55 шайб.