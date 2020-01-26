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Онлайн-трансляция «Супер-Контик» JHC-2007 (первый день)

Николай ПисаревНет комментариев
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25 и 26 января на льду дружковской арены «Альтаир» состоятся матчи «Супер-Контик» Junior Hockey Cup среди команд спортсменов 2007 года рождения.

25 января, суббота
11:30. «Донбасс 2007» –«Сокол»
13:15. «Дружба ХТЗ» –СДЮСШОР
15:00.Открытие турнира
15:15. «Кривбасс» –«Сокол»
17:00. «Дружба ХТЗ» –«Донбасс 2007»
18:45. СДЮСШОР – «Кривбасс»

Приглашаем всех любителей хоккея поддержать юных спортсменов в борьбе за главный трофей «Супер-Контик» Junior Hockey Cup.

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Вход на арену свободный!

По материалам сайта ХК «Донбасс»

Источник: uhl.ua
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