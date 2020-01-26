Онлайн-трансляция «Супер-Контик» JHC-2007 (первый день)

25 и 26 января на льду дружковской арены «Альтаир» состоятся матчи «Супер-Контик» Junior Hockey Cup среди команд спортсменов 2007 года рождения.

25 января, суббота

11:30. «Донбасс 2007» –«Сокол»

13:15. «Дружба ХТЗ» –СДЮСШОР

15:00.Открытие турнира

15:15. «Кривбасс» –«Сокол»

17:00. «Дружба ХТЗ» –«Донбасс 2007»

18:45. СДЮСШОР – «Кривбасс»

Приглашаем всех любителей хоккея поддержать юных спортсменов в борьбе за главный трофей «Супер-Контик» Junior Hockey Cup.

Вход на арену свободный!

По материалам сайта ХК «Донбасс»