Тихоокеанский дивизион выиграл “Матч Звезд”

Макдэвид и Риттих на ASG-2020

Команда Тихоокеанского дивизиона стала победителем “Матча звезд НХЛ 2020 Honda”, состоявшегося в субботу в Enterprise Center в Сент-Луисе. В упорном и напряженном финале со счетом 5:4 она обыграла сборную Атлантического дивизиона и поделила между 11 игроками команды призовой фонд размером $1 млн. Приз самого ценного игрока получил капитан проигравших Давид Пастрняк из “Бостона”, набравший в двух мини-матчах 6 (4+2) очков.

“Если за это проголосовали фанаты, то я ценю их любовь, – сказал Пастрняк, который был выбран MVP болельщиками с помощью голосования в твиттере. – Вероятно, среди проголосовавших не было ни одного фаната “Сент-Луиса”, но кто бы ни голосовал, я ценю это и ценю любовь”.

Для команды Тихоокеанского дивизиона нынешняя победа стала уже третьей в пяти “Матчах звезд” с того момента, как они стали проводиться в формате турнира “три на три”. Ранее она побеждала в 2016 и 2018 годах.

“С самого начала мы находимся здесь, чтобы победить, – сказал Драйзайтль. – Да, вся суть в веселье, и я говорил об этом много раз. Все находятся здесь, чтобы хорошо провести время и повеселиться, но в конце дня мы играем данный турнир, чтобы победить. И мы счастливы, что сегодня сделали это”.