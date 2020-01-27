Хоккеист «Донбасса» забил в стиле Валерия Лобановского (видео)

В матче 31-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги- Пари-Матч между «Днепром» и «Донбассом» (1:2) форвард Дончан Никита Милехин отметился по-футбольному красивым и точным голом.
Нападающий «Донбасса» забросил шайбу в ворота Александра Хомутова с острого угла, забив гол в стиле знаменитого украинского футболиста и тренера Валерия Лобановского.
Стоит отметить, что именно эта шайба стала не только первой для «Донбасса» в этом поединке, но и решающей для всей команды.
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