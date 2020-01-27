Матчи регулярного чемпионата 27 января 2020 года (онлайн)

Илья Ковальчук

Расписание матчей 27 января (время московское):

“Монреаль Канадиенс” – Вашингтон Кэпиталз” (03:00)

“Оттава Сенаторз” – “Нью-Джерси Девилз” (03:30)

“Даллас Старз” – “Тампа-Бэй Лайтнинг” (04:00)

“Нэшвилл Предаторз” – “Торонто Мэйпл Лифс” (04:00)

“Ванкувер Кэнакс” – “Сент-Луис Блюз” (06:00)

“Сан-Хосе Шаркс” – “Анахайм Дакс” (06:30)

“Монреаль” – Вашингтон” (03:00): “Кэпиталз” без Овечкина

Капитан “Кэпиталз” Александр Овечкин в понедельник не сыграет. Он пропустит поединок против “Канадиенс” в качестве наказания за пропуск “Матча звезд”. В последней игре перед паузой против “Айлендерс” (6:4) Ови оформил второй хет-трик подряд и вышел на девятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, сравнявшись со Стивом Айзерманом и опередив Марио Лемье (690). До восьмой строчки, где располагается Марк Мессье, российского нападающего отделяют два гола.

“Вашингтон” (33-11-5) одержал три победы кряду и с 71 очком продолжает лидировать в общей таблице НХЛ, опережая на один балл “Бостон”. “Кэпиталз” в этом сезоне сыграли 20-1-3 в тех матчах, когда забивали первыми.

Во встрече с “Айлендерс” у “Кэпиталз” получилось забросить пять шайб в третьем периоде и отыграться со счета 1:4. На старте третьего отрезка в воротах команды вместо пропустившего четыре шайбы с 22 бросков Брэйдена Холтби появился Илья Самсонов, который сделал семь сэйвов и одержал свою 10-ю победу подряд. В этом сезоне россиянин потерпел всего два поражения в основное время (15-2-1). И одно из них случилось 15 ноября в домашнем матче с “Канадиенс” (2:5).

“Монреаль” (22-21-7) в свою очередь в последнем матче едва не упустил победу. “Канадиенс” по ходу встречи с “Голден Найтс” вели со счетом 3:0 и 4:2, но пропустили две шайбы в течение двух последних минут третьего периода и позволили “Вегасу” сравнять счет за восемь секунд до сирены. В итоге свою четвертую победу за пять матчей “Канадиенс” добыли в серии буллитов.

Илья Ковальчук в игре с “Вегасом” забил гол, а также реализовал свою попытку в буллитной серии. В восьми матчах после подписания контракта с “Монреалем” россиянин набрал 8 (4+4) очков. Перед этим в 17 встречах за “Кингз” на его счету было девять баллов.

“Даллас” – “Тампа-Бэй” (04:00 мск): победная серия Василевского

“Тампа” (29-15-4) провела последний поединок еще 10 дней назад, когда разгромила “Виннипег” (7:1) и одержала 12-ю победу в 14 матчах. Один из героев прошедшего “Звездного уикенда” Андрей Василевский в игре с “Джетс” сделал 30 сэйвов и одержал свою 10-ю победу подряд, а Никита Кучеров оформил второй дубль кряду и продлил голевую серию до трех матчей. В последних семи играх в его активе восемь шайб.

“Когда тебе удается такой хороший отрезок, как у нас в последние пару недель, нужно, чтобы все двигались в одном направлении, – сказал тренер “Тампы” Джон Купер после победы над “Виннипегом”. – Но в конечном счете нужно, чтобы тебя спасал вратарь. И сегодня, когда мы вели три гола после первого периода, мы знали, что соперник предпримет попытку отыграться. Во втором периоде они нанесли 18 бросков, но Василевский действовал безошибочно. Он является важной частью наших успехов”.

10 побед подряд – это повторение личного рекорда российского голкипера, установленного в прошлом сезоне. До повторения клубного рекорда Луи Доминга Василевскому осталось одержать еще одну победу. Он стал четвертым вратарем в истории, кому удавались 10-матчевые победные серии в двух сезонах подряд. Также это делали Евгений Набоков, Мартен Бродер и Мишель Ларок.

Не исключено, что в понедельник Василевскому будет противостоять бывший партнер по команде Бен Бишоп. “Даллас” (27-17-4) после шестиматчевой победной серии в последней перед паузой встрече крупно уступил “Миннесоте” (0:7) и проиграл в третий раз за четыре поединка.

В нынешнем сезоне команды встречались 19 декабря. Тогда “Старз” победили в гостях в овертайме со счетом 4:3.

“Оттава” – “Нью-Джерси” (03:30): встреча аутсайдеров Востока

“Сенаторз” (17-23-8) перед паузой обыграли “Калгари” (5:2) и смогли прервать девятиматчевую безвыигрышную серию (0-5-4). Главным героем той встречи стал вратарь “Оттавы” Маркус Хогберг, который сделал 40 сэйвов. С 42 очками “Сенаторз” занимают 14-е место в Восточной конференции и отстают от зоны плей-офф на 19 баллов.

“Нью-Джерси” (17-24-7) на Востоке идет следом на 15-й строчке с 41 очком. Перед перерывом “Девилз” крупно уступили “Коламбусу” (0:5) и потерпели третье поражение подряд, а также шестое в последних восьми матчах (2-5-1). В воротах команды в том поединке впервые с 8 ноября с первых секунд появился Кори Шнайдер, который пропустил четыре гола с 17 бросков и был заменен на Маккензи Блэквуда. Тот в свою очередь вернулся в состав после четырех пропущенных из-за травмы игр и сделал 13 сэйвов.

Во встрече с “Блю Джекетс” “Девилз” не реализовали ни одного из трех шансов в большинстве, а в последних шести играх забросили только одну шайбу в численном преимуществе при 18 попытках.

В этом сезоне команды встречались дважды и одержали по одной гостевой победе.

“Нэшвилл” – “Торонто” (04:00): неудачный отрезок “Лифс”

“Торонто” (25-17-7) в последнем матче перед перерывом уступил “Чикаго” (2:6), проиграв во второй раз подряд и потерпев пятое поражение за шесть встреч (1-3-2). В поединке с “Блэкхокс” в составе “Лифс” дебютный матч в НХЛ провел 20-летний защитник Тимоти Лильегрен, который стал 1000-м игроком, вышедшим на лед в свитере “Торонто”. Кроме того, он стал уже 104-м шведом, сыгравшим в этом сезоне в НХЛ. Уильям Нюландер забил в ворота “Чикаго” один из голов и отличился в третьей игре подряд.

“Нэшвилл” (22-18-7) перед паузой обыграл “Баффало” (2:1) и одержал первую победу за три матча. Защитник “Предаторз” Роман Йоси в той встрече отметился результативной передачей и набрал свое 22-е (7+15) очко в 16 встречах. С 51 очком “Нэшвилл” занимает последнее место в Центральном дивизионе и отстает от зоны плей-офф на шесть баллов.

“Ванкувер” – “Сент-Луис” (06:00): домашняя серия “Кэнакс”

Гол и передача Таннера Пирсона помогли “Ванкуверу” (27-18-4) перед паузой обыграть “Сан-Хосе” (4:1) и одержать восьмую подряд домашнюю победу. Благодаря этому “Кэнакс” ушли на перерыв, занимая единоличное первое место в Тихоокеанском дивизионе. “Ванкувер”, который выиграл 11 раз в последних 14 встречах, на одно очко опережает идущих следом “Эдмонтон”, “Калгари”, “Вегас” и “Аризону”.

В 49 матчах нынешнего сезона “Ванкувер” забил 43 гола в большинстве. Столько же было у “Кэнакс” по итогам всего прошлого регулярного чемпионата.

“Сент-Луис” (30-11-8) перед перерывом проиграл “Колорадо” (3:5) и потерпел первое поражение в основное время за семь матчей (4-1-2). Во встрече с “Эвеланш” в их состав вернулся защитник Карл Гуннарсон, пропустивший 15 игр из-за травмы. С 68 очками “Блюз” лидируют в Западной конференции и опережают “Колорадо” на шесть баллов.

В этом сезоне соперники встречались дважды и одержали по одной победе.

“Сан-Хосе” – “Анахайм” (06:30): кризис “Шаркс”

“Сан-Хосе” (21-25-4) перед паузой уступил “Ванкуверу” (1:4) и проиграл в третий раз подряд по ходу трехматчевого турне. Джо Торнтон тогда провел свой 1616-й матч в карьере и по этому показателю вышел на единоличное 10-е место в истории, опередив Ларри Мерфи (1615). “Шаркс” занимают 13-е место в Западной конференции и отстают от зоны плей-офф на 11 очков.

“Анахайм” (19-24-5) последний матч проводил еще 17 января, когда в овертайме обыграл “Каролину” (2:1 ОТ). “Дакс” после серии из четырех поражений одержали две победы подряд и в таблице отстают от “Сан-Хосе” на три очка, имея при этом две игры в запасе.

В нынешнем сезоне принципиальные соперники встречались дважды и одержали по одной победе.