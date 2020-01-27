Мэттьюз и Маззин восстановились после травм

Защитник “Торонто” Джек Маззин

Остон Мэттьюз и Джейк Маззин из “Торонто Мэйпл Лифс” могут сыграть против “Нэшвилл Предаторз” в Нэшвилле в понедельник (вторник, 04:00 мск).

В этом сезоне Мэттьюза в четвертый раз выбрали для участия в “Матче звезд НХЛ 2020”, и он поехал туда, но на лед не выходил из-за травмы кисти, нося лангетку на руке. “Торонто” там также представляли голкипер Фредерик Андерсен и форвард Митчелл Марнер.

Мэттьюз признает, что еще не сумел восстановиться на 100%, но после тренировки с командой в Нэшвилле заявил, что прогресс есть.

“Я чувствую себя хорошо, – сказал Мэттьюз. – Намного лучше, чем неделю назад. Все говорит о том, что завтра я буду играть. Сегодняшняя тренировка – еще один аргумент в пользу этого”.

С этим согласен и тренер “МэйплЛифс” Шелдон Киф.

“Я наблюдал за ним сегодня, говорил с ним. После всего этого могу сказать, что меня его состояние почти не беспокоит, – говорит Киф. – Он отдыхал, и это пошло ему на пользу. Все указывает на то, что он готов играть”.

Мэттьюз – лучший снайпер (34 гола) и бомбардир (57) “Торонто” после 49 матчей. С таким графиком он может забросить 57 шайб за сезон, что позволит ему стать четвертым игроком в истории “Мэйпл Лифс”, сумевшим преодолеть рубеж 50 шайб за сезон. Пока это удалось только Рику Уэйву (54 гола в сезоне 1981-82 годов, 51 – в 1982-83 и 52 в 1983-84), Гэри Лиману (51 – 1989-90) и Дэйву Андрейчуку (53 в 1993-94).

Маззин не играет с 27 декабря прошлого года. В тот день в матче против “Нью-Джерси Девилз” защитник сломал ногу. С тех пор он пропустил десять игр. За этот период “Мэйпл Лифс” выиграли четыре встречи, проиграли три в основное время и три в дополнительное.

“Нет, все в порядке, – ответил Маззин на вопрос, есть ли у него сейчас болезненные ощущения. – Я очень рад, что снова вернулся к ребятам”.

В 38 матчах нынешнего чемпионата Маззин набрал 13 (3+10) очков. Его возращение имеет большое значение для “Торонто” в связи с тем, что защитник Морган Райли выбыл минимум на восемь недель из-за перелома ступни.

“Это очень важно. Его появление будет заметно на площадке и в раздевалке, – сказал Киф. – Его считают совестью клуба. У него богатейший опыт, он часто обращается к ребятам, к нему нельзя не прислушаться. Так что он очень важен для нашей защиты”.

Перед перерывом на “Матч звезд” “Мэйпл Лифс” (25-17-7) потерпели пять поражений в шести играх (1-3-2). Сейчас “Торонто” на четыре очка отстает от зоны плей-офф и на столько же от третьего места в Столичном дивизионе.

“Мы многое делаем правильно, – говорит Маззин. – Нам нужно кое-что поправить в обороне. Тогда все будет хорошо. Это если говорить по сути”.