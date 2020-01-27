Скиннер может вернуться в состав во вторник

Форвард “Баффало” Джефф Скиннер

Джефф Скиннер может сыграть за “Баффало Сэйбрз” в домашнем матче против “Оттава Сенаторз” уже во вторник (среду, 03:00 мск).

27 декабря во время встречи с “Бостон Брюинз” форвард получил травму верхней части тела и пропустил десять игр. В воскресенье он впервые за этот период провел полноценную тренировку с командой.

“Джефф сегодня выглядел замечательно и хорошо себя чувствовал, – говорит тренер “Сэйбрз” Ральф Крюгер. – Понятно, что это его первая тренировка с командой за несколько недель. Нам не стоит торопиться, но пока ясно, что он полон сил и готов играть. Надеемся, что и дальше у нас все будет складываться удачно, и он сможет сыграть во вторник”.

Скиннер катался отдельно от команды в течение двух последних недель и присоединился к ней после пятидневных каникул в середине чемпионата, положенных всем клубам по регламенту НХЛ. “Сэйбрз” отдыхали до “Матча звезд”.

“После травмы всегда сначала катаешься один. И очень приятно, когда делаешь следующий шаг и начинаешь заниматься с партнерами, – говорит Скиннер. – Я хорошо себя чувствовал. Другие отдыхали, а я готовился и поэтому мне было даже легче, чем им. Действительно хорошо себя чувствовал”.

На тренировке Скиннер работал слева в тройке с центрфорвардом Маркусом Юханссоном и правым крайним Михаэлом Фроликом. В 39 матчах нынешнего чемпионата Скиннер набрал 19 (11+8) очков, но не забросил ни одной шайбы в последних 11 играх до момента получения травмы.

“Мне казалось, что я хорошо играл, – сказал Скиннер. – Во время сезона бывают периоды, когда чувствуешь себя лучше остальных. И мне кажется, что игра у меня шла. Я считаю, что у нашего звена многое получалось”.

“Было четыре или пять матчей в концовке, когда у нас сложилось впечатление, что он нащупал свою игру и вот-вот забьет, – сказал Крюгер. – Ему чуть-чуть не хватало в плане завершения атаки. Травма случилась в крайне неподходящий момент, потому что он двигался в правильном направлении, понимал, чего от него хотят и как надо играть. Мы с нетерпением ждем его возвращения в состав. С ним мы можем стать результативнее, возрастет наш атакующий потенциал. Мы ждем, что он продолжит играть в свой хоккей”.

“Баффало” (22-20-7) выиграл три матча из последних четырех перед перерывом и не теряет надежд побороться за место в розыгрыше Кубка Стэнли, хотя на данный момент “Сэйбрз” на десять очков отстают от зоны плей-офф и на столько же от третьего места в Атлантическом дивизионе.

На руку им то, что девять матчей из следующих десяти команда проведет на своем льду. А дома в этом сезоне она выглядит очень неплохо – 14-6-3.

“У нас есть шанс, потому что мы играем дома, – сказал Скиннер. – Ребята отдохнули, подзарядились, настроение после каникул поднялось. Нужно хорошо стартовать, набрать темп и двигаться вперед”.