Александр Панченко: «Борьба была проиграна полностью во всех зонах»

Наставник МХК «Динамо» Александр Панченко прокомментировал исход очного противостояния с «Белым Барсом», в котором его подопечные проиграли с разгромным счетом.

«Перепады были из-за того, что у нас выпал Евгений Абаджян, пополнил лазарет. Заболел, температура, решили его приберечь. Пришлось, откровенно говоря, делать одну пятерку, две пятерки выпали. Игра в одну пятерку очень тяжело. Ряд игроков сегодня смотрел на соперника снизу вверх, с таким отношением в хоккее делать нечего.



Очень много вопросов к многим людям. Будем работать, делать выводы. У нас добавились новые ребята, понятно, что им тяжело было влиться, Дурдыев забросил сегодня дебютную шайбу. Я надеюсь ребята выздоровеют, подтянуться. Но будет смена состава в том плане, что будет производиться ротация троек и пар. Это будет обязательно.

Ситуация, что через сутки мы опять играем две игры подряд, тяжело что-то поменять. В первую очередь поработаем завтра физически, потому что многие недоработали сегодня. Сделаем собрание, пообщаемся. Я хочу услышать мнение ребят, хочу им дать напутствие на ближайшие две игры».

Стоит отметить, что 30 и 31 января, харьковчане сыграют два поединка на своей площадке, против «Донбасса». Начало матчей в 18:05.



По материалам сайта МХК «Динамо»