Бывший капитан сборной Казахстана баллотируется на пост мэра

Бывший капитан сборной Казахстана и «Барыса» Брэндон Боченски намерен продолжить карьеру в политике. Он баллотируется на пост мэра города Гранд-Форкс. Это третий по количеству жителей город американского штата Северная Дакота. Население – более 50 тысяч человек.

— Пришло время привнести новую жизнь и свежую энергию в Гранд-Форкс. Я люблю Гранд-Форкс и очень хочу служить обществу, – написал Брэндон Боченски на своей странице в Instagram.

Отметим, Брэндон Боченски переехал в Гранд-Форкс после того, как завершил хоккейную карьеру. По возвращении в США он начал работать в компании «Berkshire Hathaway Homeservices Inc». Бывший хоккеист признался, что влюбился в Гранд-Форкс, когда с 2001 по 2004 год играл за команду местного университета и учился по специальности «Финансовый менеджмент».

– Спустя 19 лет любовь вся та же, если не больше. Я хочу служить городу, который осуществил мои мечты. Рад сообщить о запуске своей кампании к выборам мэра города Гранд-Форкс. Благодарен за вашу поддержку. Присоединяйтесь к нашей команде, – призвал кандидат.

Напомним, Брэндон Боченски выступал за «Барыс» с 2010 по 2019 годы с годичным перерывом. За восемь сезонов в КХЛ он провёл 455 матчей и набрал 444 (179+265) очка.



По материалам сайта shaiba.kz