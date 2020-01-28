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“Даллас” – “Тампа-Бэй” (3:2 ОТ): конец серии Василевского

Николай ПисаревНет комментариев
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Джейми Бенн

Андрей Василевский сделал все, что мог, но его 10-матчевая победная серия подошла к концу, когда на третьей минуте овертайма его ворота поразил Джейми Бенн. Российский вратарь сделал 32 сэйва, Стивен Стэмкос оформил дубль с двух передач Никиты Кучерова, но “Тампа” (29-15-5) потерпела третье поражение в пяти матчах (2-2-1) после победной серии из 10 игр.

“Мы играли не очень аккуратно, – сказал Стэмкос. – Позволяли сопернику слишком часто убегать в контратаки, и Василевский снова нас раз за разом спасал. Не знаю, с чем это связано. Возможно, с легкой ржавчиной после перерыва, но если мы хотим добиваться успеха, играть надо по-другому”.

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Стэмкос открыл счет на 14-й минуте второго периода. Но за две минуты до второго перерыва “Старз” сравняли счет благодаря шайбе Дениса Гурьянова, для которого она стала 12-й в сезоне. “Даллас” вышел вперёд на десятой минуте третьего периода после гола Бенна, но “Лайтнинг” перевели встречу в овертайм благодаря шайбе Стэмкоса за полторы минуты до конца основного времени матча.

Вратарь “Старз” (28-17-4) Бен Бишоп сделал 23 сэйва. “Даллас” заканчивал встречу без получивших травмы нападающих Роопе Хинтца и Эндрю Коглиано. Главный тренер “Старз” Рик Боунесс сказал, что статус обоих – “со дня на день”.

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Обе команды не реализовали ни одного из четырёх шансов в большинстве.

Источник: nhl.ru
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