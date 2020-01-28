Матчи регулярного чемпионата 28 января 2020 года (онлайн)

Джей Баумистер в форме Калгари.

Расписание матчей 28 января (время московское):

“Баффало Сэйбрз” – “Оттава Сенаторз” (03:00)

“Калгари Флэймз” – “Сент-Луис Блюз” (05:00)

“Калгари” – “Сент-Луис” (05:00 мск): плохой отрезок “Блюз”

“Сент-Луис” (30-12-8) в понедельник начал четырехматчевое турне с поражения от “Ванкувера” (1:3). Лидирующие в Западной конференции “Блюз” потерпели третье подряд поражение после победной серии из четырех матчей. Кроме того, в понедельник “Сент-Луис” впервые в этом сезоне проиграл в основное время поединок, в котором забил первым. До встречи с “Кэнакс” было 21-0-6.

“Мы создали много хороших моментов, – сказал после поражения от “Ванкувера” тренер “Блюз” Крэйг Беруби. – Нам нужно было реализовать пару из них, но мы этого не сделали. Мы были агрессивны. Мы были сильны. Мы владели шайбой большую часть игры. Но иногда так происходит. Вероятно, мы будем играть лучше в Калгари”.

“Калгари” (26-19-5) перед паузой на “Матч звезд” проиграл “Оттаве” (2:5) и потерпел второе поражение за восемь матчей. При этом в последних трех встречах “Флэймз” в сумме смогли забросить лишь три шайбы.

В прошлом сезоне “Калгари” в шести матчах после перерыва на “Звездный уикенд” потерпел пять поражений, а в чемпионате 2017-18 “Флэймз” после паузы проиграли шесть раз подряд.

“Мы говорили об этом, – сказал тренер “Калгари” Джефф Уорд. – Сейчас мы находимся в середине гонки за плей-офф, и каждая игра важна для нас. Поэтому мы хотим быть уверены в том, что готовы вернуться с перерыва”.

“Баффало” – “Оттава” (03:00): возвращение Скиннера

“Баффало” (22-20-7) в последнем поединке перед перерывом уступил “Нэшвиллу” (1:2) и не смог продлить победную серию до четырех матчей. В той игре результативная серия Джека Айкела прервалась на отметке в девять встреч. С 51 очком “Сэйбрз” занимают пятое место в Атлантическом дивизионе и отстают от зоны плей-офф на 10 баллов.

Во вторник в состав “Баффало” вернется Джефф Скиннер. Тренер “Сэйбрз” Ральф Крюгер в понедельник сказал, что нападающий готов играть. В воскресенье форвард провел полноценную тренировку впервые с того момента, как 27 декабря во время встречи с “Бостоном” получил травму верхней части тела и пропустил десять игр. В 39 матчах нынешнего чемпионата Скиннер набрал 19 (11+8) очков, но не забросил ни одной шайбы в последних 11 играх до момента получения травмы.

Девять матчей из следующих десяти “Баффало” проведет на своем льду. Дома в этом сезоне “Сэйбрз” сыграли 14-6-3.

“У нас есть шанс, потому что мы играем дома, – сказал Скиннер. – Ребята отдохнули, подзарядились, настроение после каникул поднялось. Нужно хорошо стартовать, набрать темп и двигаться вперед”.

Вратарь “Сенаторз” Маркус Хогберг в понедельник в матче с “Нью-Джерси” (3:4 Б) установил клубный рекорд среди новичков по числу сэйвов, отразив 50 бросков, и продлил личную серию без поражений в основное время до пяти встреч (1-0-4). “Оттава” (17-23-9) же потерпела 10-е поражение за 11 матчей (1-5-5).